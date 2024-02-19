Mardin'de horoz dövüştürenlere 578 bin 250 lira ceza - Son Dakika
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Mardin'de horoz dövüştürenlere 578 bin 250 lira ceza

Mardin\'de horoz dövüştürenlere 578 bin 250 lira ceza

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen 83 kişiye toplamda 578 bin 250 lira para cezası uygulandı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi ve horozlar Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

19.02.2024 16:17
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Mardin'in Midyat ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acırlı Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 54 horozun dövüştürüldüğü belirlendi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle V.B, Ş.M. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Horoz dövüşünün yapıldığı alanda yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Horozlar, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de horoz dövüştürenlere 578 bin 250 lira ceza - Son Dakika

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