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Mardin'de Kuyumcu Soygunu Girişimi - Son Dakika
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Mardin'de Kuyumcu Soygunu Girişimi

Mardin'de bir kuyumcunun soygun girişimi sırasında bacağından vurulduğu olayda, şüpheliler polis tarafından yakalandı. Kuyumcu, yaşadığı olayı anlatarak faillerin gereken cezayı almalarını istedi.

12.01.2024 - 13:04,
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MARDİN'de soygun girişimi sırasında bacağından tabanca ile vurulan kuyumcu Sezai Aslan (53), "Kar maskesi takan 2 kişi, koşarak üzerime biber gazı sıktı. Onlarla boğuşmaya çalıştım. Kendimi kasanın ön tarafına atmak isteyince, dükkanın içinden kaçmaya çalıştılar. Ancak herhangi bir açık yeri olmadığı için birini yakalayıp, başındaki maskeyi çıkarmaya çalıştım. O sırada kaçıp, arabaya bindiler" dedi.

Olay, 10 Ocak'ta Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde meydana geldi. Sezai Aslan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen 3 şüpheliden 2'si, otomobilden inerek kar maskeleriyle içeri girdi. Diğer şüpheli de otomobilde bekledi. İçeri giren şüpheliler, altınları almaya kalkıştı. Sezai Aslan, soygunculara engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine kaçıp, otomobile yönelen şüpheliler, kendilerine engel olmak isteyen Aslan'ı tabanca ile vurdu. Aslan bacağından yaralanırken, 3 şüpheli otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aslan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞKA ARACA AİT PLAKA KULLANMIŞLAR

Çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçtığı beyaz renkli otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Geliş ve gidiş istikametlerinde Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından yapılan incelemede, otomobil ve şüpheliler tespit edildi. 3 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 plastik maske, 2 kar maskesi, 5 biber gazı, 5 cerrahi eldiven, 45 tabanca mermisi, 1 kovan ve olay anında otomobilin üzerinde takılı bulunan plaka ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

'2 KİŞİ KOŞARAK ÜZERİME BİBER GAZI SIKTI'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sezai Aslan, "Sabah 09.20'de iş yerime gittim. Eşyalarımı falan düzelttim. Dükkanın temizliğini yaptım. Normal mesaiye başladık. Bir anda içeride kimsenin olmadığı bir 5-10 dakikalık arada, yüzleri tanınmayacak halde kar maskesi takan 2 kişi, koşarak üzerime biber gazı sıktı. Şoförleri de arabada kalmıştı. Onlarla boğuşmaya çalıştım. Kendimi kasanın ön tarafına atmak isteyince, dükkanın içinden kaçmaya çalıştılar. Ancak herhangi bir açık yeri olmadığı için birini yakalayıp, başındaki maskeyi çıkarmaya çalıştım. O sırada kaçıp, arabaya bindiler. Onların yanına giderken arkada oturan bir kişi, silahla beni yaraladı. Sonra lüks bir otomobille kaçtılar. Onlar kaçtıktan sonra yoldan geçen bir araçla çevredekiler, beni hastaneye götürdü" dedi.

'GEREKEN CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

Şüphelilerin gereken cezayı almalarını istediğini söyleyen Aslan, "Hastanede yapılan müdahalenin ardından eve geldim. Şu anda evde dinleniyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için bu faillerin gereken cezayı almalarını istiyorum. Çünkü Kızıltepe'nin merkezinde gündüz saat 11.30'da olay yaşandı. Başka kuyumcu ve esnaf arkadaşların mağdur olmasını istemiyoruz. İnşallah ilk ve son olur. Temennimiz, budur" diye konuştu.(DHA)

Mardin\'de Kuyumcu Soygunu Girişimi
Kaynak: DHA
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