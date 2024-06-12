Mardin'de Sahte Altın Dolandırıcıları Yakalandı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da ilçede iki ayrı kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Polis ekiplerince aranmasına başlanılan 2 şüpheli, Van'da bir kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin il il gezerek aynı yöntemle kuyumcuları dolandıkları, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.