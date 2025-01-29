Mardin\'de Yabancı Plakalı Otomobil Yangını

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MARDİN'in Midyat ilçesinde seyir halindeki yabancı plakalı otomobil, alev alarak yandı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezindeki Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. Seyir halindeki 24 A 46305 Irak plakalı otomobilin, motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, otomobili yol kenarında durdururken, çevredekiler yangın tüpü ile müdahale etti. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,