Mardin'de Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Mardin'de Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Mardin\'de Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Mardin'in Artuklu ilçesindeki yaya geçitlerinde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla polis ve zabıta ekipleri görevlendirildi. Ekipler, yayaların güvenli geçişlerini sağlamak ve trafik kurallarını hatırlatmak için çalışmalara başladı.

31.01.2025 17:50  Güncelleme: 17:53
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı yaya geçitlerinde, yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlamak için polis ve zabıta ekipleri görevlendirildi.

Kentteki bazı ana caddelerde meydana gelen kazaların yayalardan kaynaklandığının tespit edilmesinin ardından, Vali Tuncay Akkoyun'un talimatıyla ek önlemler alındı. Yaya geçitlerine görevlendirilen polis ve zabıta ekipleri, yayaların trafikte daha dikkatli olmalarını sağlamak ve trafik işaret ve kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapmaya başladı. Ekipler, yaşlı ve çocukların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesine yardımcı olurken, yayalara trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuyor. Uygulamadan memnun olduğunu belirten Nurettin Atlıbatur, "Eskiden karşıdan karşıya geçmek çok zordu, özellikle yaşlılar için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Şimdi polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara yardımcı oluyor. Bu çalışmalar gerçekten çok güzel" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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