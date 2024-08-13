Mardin'deki Okulda İmece Usulü Tadilat Çalışması - Son Dakika
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Mardin'deki Okulda İmece Usulü Tadilat Çalışması

Mardin\'deki Okulda İmece Usulü Tadilat Çalışması

Mardin'in Midyat ilçesinde Narlı İlk ve Ortaokulu'nda, okul müdürü, köy imamı ve veliler tarafından imece usulü tadilat çalışması başlatıldı. Okulun sıra, masa, cam ve kapıları silinirken, boya yapıldı ve fayanslar değiştirildi.

13.08.2024 12:52
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MARDİN'in Midyat ilçesinde 1952 yılında açılan, civarındaki 9 köyden taşımalı eğitim sistemi ile 200 öğrencinin öğrenim gördüğü Narlı İlk ve Ortaokulu'nda; okul müdürü Ali Akış, köy imamı Melik Bozkurt ve veliler tarafından, imece usulü toplanan malzemelerle tadilat çalışması başlatıldı. Veliler, ellerine aldıkları bezlerle okulun sıra, masa, cam ve kapılarını silerken, müdür Akış ile imam Bozkurt da boya yapıp, sınıfların deforme olmuş fayanslarını değiştirdi.

Midyat ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Narlı Mahallesi'nde 1952 yılında açılan Narlı İlk ve Ortaokulu'nda, okul müdürü Ali Akış, köy imamı Melik Bozkurt ve veliler tarafından tadilat, boya ve temizlik çalışması başlatıldı. Civarındaki 9 köyden taşımalı eğitimle 90'ı kız 200 öğrencinin öğrenim gördüğü 13 derslikli okul, imece usulü toplanan malzemelerle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlandı. Veliler, bezlerle okulun sıra, masa, cam ve kapılarını silerken, müdür Akış ile imam Bozkurt da boya yapıp, sınıfların deforme olmuş fayanslarını değiştirdi.

'EKSİKLERİMİZİ YAPIYORUZ'

Öğrencilerin eğitimi için çalışmalara katıldığını belirten imam Melik Bozkurt, "Fayanslarımız biraz bozuk, boyamız biraz eskimiş, onu yapıyoruz. Müdürümüz, köylülerimiz ve velilerimizden Allah razı olsun. Onlar da destek oluyor, biz de yardımcı oluyoruz. Eksiklerimizi yapıyoruz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için çok iyi bir çalışma oldu. Temizlik, imandandır. Her yerimizi temiz yapacağız, temiz edeceğiz. Eğitim çok güzel bir şey, çok önemli bizim için. İslam için, din için, insanlık için eğitim çok önemli. Onun için de eğitime önem verelim. Herkes eğitime önem versin. Ne gerekiyorsa bize düşeni yaparız. Çocuklarımız için, okulumuz için, eğitimimiz için, devletimiz için, milletimiz için" dedi.

El ele verip okulu güzelleştirdiklerini söyleyen okul müdürü Ali Akış da "Bu yaz tatilinde okula geldik. Köy imamı olsun, veliler olsun, köy halkı olsun, idarecilerimiz olsun, okulda hizmetli çalışanlarımız olsun, hep beraber geldik. Okulumuzu güzelleştirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Okulumuzun boya işleri olsun, fayans işleri, sınıf düzenlemeleri, her şeyi çok güzel bir şekilde beraber el ele vererek çalışıyoruz. Buraya gelen, hizmet eden herkese çok teşekkür ederim. Hep beraber el ele verip, çok güzel işler başarıyoruz, okulumuzu hazır hale getiriyoruz. Eğitim öğretim başlamadan öğrencilerimiz rahat bir şekilde derslerini görmelerini istiyoruz" diye konuştu. Çalışmalara öğrenciler için katıldığını belirten öğrenci velisi Bilal Acar ise "İmamla beraber, idarecilerimizle beraber fayanslarımızı onarıyoruz, okulumuzu güzelleştiriyoruz. Musluklardır, tamirdir, boyadır, temizliktir; bizim çocuklarımız içindir" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin),

Kaynak: DHA

Midyat, Mardin, Narlı, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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