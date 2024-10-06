MARDİN İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Mardin\'de protesto edildi

Güncel

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, bir araya gelerek Aksa Tufanı'nın birinci yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Valilik Parkı önünde başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Meydanında bulunan Şakir Nuhoğlu Camii önünde sona eren yürüyüş boyunca kalabalık, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile 'Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam' sloganları attı. Yürüyüşün ardından İlahiyatçı-Yazar Mahmut Kılınç ve Filistinli Prof. Dr. Abdülfettah El Avaisi birer konuşma yaptı. Eylem, yapılan duanın ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,