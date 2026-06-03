Mardin, Kurban Bayramı'nda 500 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Mardin, Kurban Bayramı'nda 500 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Mardin, Kurban Bayramı\'nda 500 Bin Ziyaretçi Ağırladı
03.06.2026 10:39
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Mardin, 9 günlük bayram tatilinde otellerin doluluk oranıyla 500 bin ziyaretçi çekti.

MARDİN, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı. Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, bayram boyunca otellerin yüzde 100 dolulukla hizmet verdiğini belirterek, "Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep gibi yakın kentlerden çok ciddi bir misafir ağırladık" dedi.

Farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı, tarihi yapıları ve taş mimarisiyle ilgi gören Mardin, Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu. Kente gelenler, tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanı ziyaret etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi kentin tarihi ve kültürel miraslarından biri olan ve Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Dara Antik Kenti de ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. Bayram yoğunluğu kentteki turizm işletmeleri ve esnafın da yüzünü güldürdü.

YATAK KAPASİTESİ 25 BİNE ULAŞTI

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, son yıllarda yapılan yatırımlarla kentteki yatak kapasitesinin 25 bine ulaştığını söyledi. Bayram tatili süresince büyük bir hareketlilik yaşandığını belirten Gürgör, "Bayram tatili boyunca otellerimiz yüzde 100 doluydu. 9 günlük tatil döneminde kentimizde yaklaşık 200 ila 250 bin arasında konaklama sağladık. Çevre illerden gelen ve bölgede konaklayıp Mardin'i günübirlik ziyaret eden misafirlerimizle birlikte bu sayı 500 bini aşmış durumda. Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep gibi yakın kentlerden çok ciddi bir misafir ağırladık. Gelen ziyaretçilerimizin tamamı kentimizden mutlu bir şekilde ayrıldı" dedi.

DİZİLER VE GÜVEN ORTAMI İLGİYİ ARTIRDI

Turizmde bölgesel iş birliğine önem verdiklerini belirten Gürgör, "Bizim amacımız sadece Mardin'i ön plana çıkarmak değil, bu bölgenin tümünü ortak bir destinasyon haline getirmektir. Bu doğrultuda Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa turizm üçgenini ulusal ve uluslararası fuarlarda güçlü şekilde tanıtıyoruz. Bu stratejik üçgende ciddi bir potansiyel yakaladık ve bölge turizmini daha ileri bir noktaya taşımak için çalışıyoruz. Bu yoğun ilginin en büyük sebeplerinden biri, sağlanan huzur ortamıdır. İkinci önemli etken ise Mardin'de çekilen dizilerin gördüğü ilgidir. Bu yapımlar sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede yayınlanıyor. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar farklı bölgelerde Mardin'e yönelik ilginin arttığını gözlemliyoruz. Diziler kentimizi küresel ölçekte daha görünür hale getirdi. Şubat ve mart ayları yoğun geçti. Mayıs ayını tamamen dolu kapattık. Haziran ve temmuz ayları için de yoğun rezervasyon talepleri alıyoruz. Mardin sadece bayram tatillerinde ilgi gören bir şehir değil. Tarihi dokusu, taş mimarisi, gastronomisi ve kültürel mirasıyla yılın büyük bölümünde ziyaretçi çekiyor. Veriler, bize Mardin'in turizm sezonunun yaklaşık 10 aya yayıldığını gösteriyor" diye konuştu.

'MERAK ETTİĞİMİZ KADAR VARMIŞ'

Antalya'dan gelerek Dara Antik Kenti'ni gezen Şenay Pazıoğlu, "Biz Antalya'dan geliyoruz. Doğu'yu bayağı gezmiştim fakat Mardin'i görmemiştim. Sırf Mardin'i görmek için bayramda geldik. Çok güzel bir gezi oldu. Merak ettiğimiz kadar varmış. Çok görülmeye değer bir yerlermiş. Biz Antalya'dan geliyoruz, bizim de her yerimiz tarih ama buranın tarihi bambaşka. Burası çok güzel, atmosferi farklıdır. İnsan kendisini çok değişik bir ortamdaymış gibi hissediyor. Mutlaka Mardin'i görsünler, Dara'yı görsünler. Biz çok beğendik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin, Kurban Bayramı'nda 500 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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