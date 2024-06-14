Mardin, Kurban Bayramı tatilinde turistleri ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Mardin, Kurban Bayramı tatilinde turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

Mardin, zengin tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. Kentteki otellerin rezervasyon oranı yüzde 95'i aşarken, turizmciler ve esnaf çifte bayram yapmaya hazırlanıyor. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, yıl sonunda 1 milyon konaklama sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

14.06.2024 11:15
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HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Dinlerin ve dillerin buluştuğu yer alarak bilinen ve zengin tarihi dokusuyla öne çıkan Mardin'de, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklar tamamlandı.

Ecdat yadigarı eserlerinin yanı sıra doğal güzellikleri ve gastronomisiyle ziyaretçileri cezbeden Mardin, Ramazan Bayramı'nda yaşanan ziyaretçi yoğunluğunu Kurban Bayramı'nda da yakalayacak.

Kurban Bayramı tatili için otellerdeki rezervasyon oranının yüzde 95'i aştığı kentte, turizmciler ve esnaf çifte bayram yapmaya hazırlanıyor.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, AA muhabirine, kentte beşi 5 yıldızlı 65 otelde yatak kapasitesinin 25 bini geçtiğini söyledi.

Tatil ve özel günlerde otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını aktaran Gürgör, şöyle konuştu:

"Mardin çok özellikli bir şehir, her gelen kesim kendinden bir parça hissediyor. Nisan ve mayıs aylarında ciddi misafir ağırladık. Ramazan Bayramı'nda ciddi bir talep vardı. 900 bin giriş çıkış vardı, 9 günlük tatilde. Rezervasyonlarını yaptırmayıp gelen misafirlerimiz yakın illerde konaklamak zorunda kaldı. Misafirimize yer bulamadığımızda bir turizmci olarak üzülüyoruz. Kurban Bayramı tatilinde de yüzde 95'i aşan bir doluluk oranındayız. Bu 9 günlük tatil pazarımızı daha aktif hale getiriyor. Gerek turlar gerek de Uzak Doğu'dan gelen misafirler ciddi bir şekilde Mardin'i tercih ediyor."

Gürgör, yıl sonunda 1 milyon konaklama sayısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek, özellikle nisan ve mayıs aylarında yaşanan yoğunluklardan dolayı bu hedefi aşacaklarına inandıklarını bildirdi.

Turizm yatırımlarının da hızla arttığına işaret eden Gürgör, kısa sürede tarihi kentin hak ettiği değere ulaşacağını dile getirdi.

"İnşallah çifte bayram yaşayacağız"

Kentte yöresel ürünler satan esnaf İbrahim Akdoğan da turizmde beklentilerinin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Akdoğan, "Ramazan Bayramı bizim için çok iyi geçti, Kurban Bayramı'na yaklaştık. İnşallah Kurban Bayramı da Ramazan Bayramı gibi çok mükemmel geçecek. Hazırlığımızı yaptık, badem şekeri çeşitlerimizle, çerezlerimizle, lokumlarımızla, kolonyalarımızla hazırlığımızı yaptık. İnşallah çifte bayram yaşayacağız." dedi.

"İnşallah bu bayram da yoğun geçecek"

Yöresel yemeklerin yapıldığı restoranın şefi Murat Karademir de Ramazan Bayramı'nda çok yoğun bir dönemi geçirdiklerini anımsattı.

Kurban Bayramı'nda da aynı yoğunluğu beklediklerini ifade eden Karademir, hazırlıklarını tamamladıklarını ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını anlattı.

Karademir, "Mardin'e gelen misafirlerimizin gönül rahatlığıyla yöresel lezzetleri tatmasını istiyoruz. Misafirlerimiz kaburga dolması, sembusek, ırok, ıkbebet, kibe dediğimiz işkembe dolması yemeden gitmesin." diye konuştu. .

Hediyelik eşya satan Fatih Sülkü de Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda çok fazla bir talep oluştuğunu, Kurban Bayramı'nda da aynı talebi beklediklerini kaydeden Sülkü, "Mardin'e gelen misafirlerimiz telkari, sabun, şal gibi yöresel ürünleri tercih ediyor. Şu anda 5 bin yıllık bir sanat olan telkariye yoğun bir talep var. İnşallah bu bayram da yoğun geçecek." ifadelerini kullandı.

"Yıllardır terörün gölgesinde kalan şehir artık kültürle tanıtılıyor"

Turizm acentesi yetkilisi İsmail Sincar da Ramazan Bayramı'nda Mardin'de son yılların en yoğun dönemini yaşadıklarını belirtti.

Eskiden sadece bahar aylarında ziyaretçilerin yoğun olduğunu ama artık yaz aylarında da yoğunluk yaşadıklarını vurgulayan Sincar, kültür turlarının yılın her dönemine yayıldığını bildirdi.

Sincar, bu dönemde aynı yoğunluğu beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurban Bayramı'nın çok yoğun geçeceğini öngörüyoruz. Çünkü uçaklarımızın hepsi dolu geliyor. Günde 8-10 uçak geliyor Mardin'e, bunlarda şu anda hiç yer yok. Otellerdeki doluluk oranı da çok yüksek. Biz seyahat acenteleri olarak araç ve personel sayımızı da güçlendirdik, sezona hazırız. Yıllardır terörün gölgesinde kalan bu şehir artık kültürle tanıtılacağı dönemi geçiriyoruz."

Almanya'dan Mardin'i gezmeye gelen Ülkü Vilhem de bayram öncesinde Mardin'e geldiğini, kentin tarihi yapılarını ve yöresel ürünlerini çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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