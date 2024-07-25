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(İSTANBUL)- Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM), Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıya göre, gece yarısından itibaren İstanbul, cuma sabah saatlerinden itibaren de Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM'ye göre bölgedeki kuvvetli yağış, 26 Temmuz 00.00 ile 19.00 arasında aralıklarla ve yerel olarak görülecek. Konuya ilişkin yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"