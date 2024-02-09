Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara Bölgesi\'nde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparak, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

09.02.2024 15:53
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıp, dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (lodos) Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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