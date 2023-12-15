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Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Marmara Bölgesi\'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
15.12.2023 - 12:55,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerinden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde (Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: DHA
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