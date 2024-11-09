Marmara'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 2-4 derece düşmesi, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 15, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 11; İzmir'de en yüksek 21, en düşük 9 derece olacak.