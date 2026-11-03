Marmara\'da yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bölgede halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren önemli ölçüde azalacak. Yağışların bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, doğu kesimlerin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur etkili olabilecek.

MGM yetkilileri, hava sıcaklıklarındaki düşüş ve beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığı belirtildi.

MGM'nin tahminlerine göre, 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Marmara Bölgesi'ndeki il merkezlerinde ölçülmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul: 9 derece, Edirne: 2 derece, Kırklareli: 2 derece, Tekirdağ: 5 derece, Kocaeli: 7 derece, Sakarya: 7 derece, Yalova: 10 derece"