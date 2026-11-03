Marmara'da yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Marmara'da yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara\'da yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MGM, Marmara'da yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Bölgede sıcaklıklar önemli ölçüde azalacak; sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek; vatandaşların tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bölgede halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren önemli ölçüde azalacak. Yağışların bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, doğu kesimlerin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur etkili olabilecek.

MGM yetkilileri, hava sıcaklıklarındaki düşüş ve beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığı belirtildi.

MGM'nin tahminlerine göre, 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Marmara Bölgesi'ndeki il merkezlerinde ölçülmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul: 9 derece, Edirne: 2 derece, Kırklareli: 2 derece, Tekirdağ: 5 derece, Kocaeli: 7 derece, Sakarya: 7 derece, Yalova: 10 derece"

Kaynak: DHA
MarmaraGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
50 metrelik uçuruma yuvarlandı Son hali böyle görüntülendi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
Motosiklet tamircilerine operasyon 3 kişi gözaltına alındı Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
2027’de memur maaşları ne olacak Bakan Işıkhan’dan açıklama var 2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 20:22:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Marmara'da yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android