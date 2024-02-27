Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için yapılan arama çalışmaları 13. gününde devam ediyor. Arama çalışmalarında 21 dalgıç ve 612 personel görev alırken, çeşitli araçlar ve gemiler de kullanıldı. Geminin enkazında bulunan 2 cesedin ardından 4 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

27.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 13'üncü gününde devam edildi.

"Batuhan A"nın mürettebatından 2 kişinin cesetlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav için yürütülen çalışmalarda çeşitli kuruluşlardan 21'i dalgıç 612 personel görev aldı.

Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 7 tekne, 15 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör ve 2 köpek kullanıldı.

Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'nden denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarında Sahil Güvenlik ekipleri de görev aldı. Botlarla su üstünde devriye atan ekipler, su altına da dalışlar yaptı. Dalgıçlar dalış sırasında kaydettikleri görüntüleri daha sonra inceledi.

Kayıp mürettebatın Kurşunlu Limanı ile Yenice arasında kıyıya yakın bir konumda olan çiftliğe sürüklenme ihtimaline karşı tarama gerçekleştirilen ekipler, Sahil Güvenliğin KB-43 botuyla bölgede dalış hazırlıkları yaptı. Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından iki dalgıç, geminin enkazından 500 metre uzaklıkta bulunan 20 metre derinlikteki midye çiftliğine daldı.

Geminin enkazı kıyıdan 4 mil açıkta bulunuyor

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Batan gemide görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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