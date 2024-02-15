İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan kargo gemisi için arama kurtarma çalışmalarını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan kargo gemisi için arama kurtarma çalışmalarını paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kargo gemisinin çalışanlarına ulaşmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma faaliyetlerine uçaklarının da katıldığını duyurdu.

15.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde seyir halindeyken batan kargo gemisinin çalışanlarına ulaşmak için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma çalışmalarına katılan uçaklarının görüntüsü paylaşan Yerlikaya, " Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan kargo gemisi için arama kurtarma çalışmalarını paylaştı
Kaynak: ANKA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanı, Marmara Denizi, Ulaşım, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan kargo gemisi için arama kurtarma çalışmalarını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 18:38:41. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan kargo gemisi için arama kurtarma çalışmalarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement