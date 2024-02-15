Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisine Ait Su Altı Görüntüsü Tespit Edildi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisine Ait Su Altı Görüntüsü Tespit Edildi

Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisine Ait Su Altı Görüntüsü Tespit Edildi

Marmara Denizi'nde batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü, İmralı Adası'nın güneybatısında tespit edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

15.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması, 275 personelle sürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi.

Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisine Ait Su Altı Görüntüsü Tespit Edildi - Son Dakika
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