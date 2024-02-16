Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisinin Enkazına Dalış İçin Hazırlık Yapılıyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisinin Enkazına Dalış İçin Hazırlık Yapılıyor

Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisinin Enkazına Dalış İçin Hazırlık Yapılıyor

Marmara Denizi'nde batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazına ulaşıldıktan sonra dalış için hazırlık yapılıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, geminin batığının su altı robotuyla ulaşıldığını ve dalışın gün içinde gerçekleştirileceğini belirtti. Arama kurtarma çalışmaları ise 456 personel ile devam ediyor.

16.02.2024 09:17
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Su altı robotuyla geminin batığına ulaşıldığını, 3 boyutlu modellemesinin de çıkarıldığını belirten Demirtaş, "Batık deniz tabanına normal bir şekilde oturmuş. Bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Ekipler hava şartlarının durumuna göre batığa gün içinde dalış gerçekleştirecek. Şu anda 456 arama kurtarma personeliyle çalışmalar sürüyor." dedi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Gemideki 6 kişilik mürettebat için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisinin Enkazına Dalış İçin Hazırlık Yapılıyor - Son Dakika
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