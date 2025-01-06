Marmara Denizi'nde Lüfer Akını Beklenmiyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Lüfer Akını Beklenmiyor

Marmara Denizi\'nde Lüfer Akını Beklenmiyor

DEM-BİR Başkanı Naci Karabiber, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Marmara Denizi'nde lüfer akınının gerçekleşmediğini açıkladı. Hamsi avcılığı ise devam ediyor.

06.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:04
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DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale- Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, deniz suyunun soğumaması nedeniyle Marmara Denizi'nde beklenen 'denizin prensi' olarak bilinen lüfer akınının gerçekleşmediğini söyledi.

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkması ve yeni sezonun başlamasıyla balıkçılar, 'Vira bismillah' dedi. Sezonun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Marmara Denizi'nde 'denizin prensi' olarak bilinen lüferin beklenen akını gerçekleşmedi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Doğu Karadeniz'de çok yoğun bir palamut avcılığının başladığını söyleyen DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Doğal olarak palamudun bol olduğu yıllarda denizde hamsi olmaz. Karadeniz'in doğusunda hiç hamsi olmadı. Aralık ayının başından itibaren 15-20 gün Batı Karadeniz'de bir hamsi avcılığı oldu. Su sıcaklıkları geçen yıllara oranla biraz yüksek gitti. Deniz soğumadı. O nedenle lüfer göçünü yapmadı. Marmara Denizi'nde henüz lüfer avcılığı olmadı. Halen de yok. Bundan sonra zaten lüfer akını olmaz dedi.

'MARMARA'DA MÜSİLAJ BASTIRMAZSA HAMSİ DEVAM EDECEK'

Çanakkale bölgesinde Yunanistan'dan gelen hamsi ve sardalyayı avladıklarını belirten Karabiber, Marmara bölgesinde hamsi avcılığı oldu. Hamsi avcılığı iyi bir popülasyona ulaştığında eski yıllara oranla nadiren yaşanan müsilaj konusu başladı. Bu da avcılığı engelledi. İstanbul Boğazı'nda yoğun bir çinekop avcılığı var. Fırtınayla Batı Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na iyi bir çinekop akını oldu. O çinekop, Tekirdağ, Gelibolu, Şarköy, Karabiga ve Güney Marmara bölgesine yayılacağını umuyoruz. Çinekop avcılığı olur diye tahmin ediyoruz. Gözlemlerimiz ve bulgular böyle. Bundan sonra artık palamut bitti, hamsi ise yine devam eder diye konuştu. Tezgahlarda bundan sonra en bol görünebilecek balığın hamsi olduğuna dikkati çeken Naci Karabiber, Türkiye'nin lokomotif balığı hamsidir. En çok denizlerimizde av veren tür de yine hamsidir. Karadeniz'de yok ama Marmara'da müsilaj bastırmazsa hamsi devam edecek. Ege'de hamsi var. Tezgahlarda sardalya, istavrit ve 15-20 güne kadar da çinekop görebiliriz ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera Nazif Cemhan ŞEN ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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