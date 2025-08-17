Marmara Depremi Anma Programı Samsun'da Düzenlendi - Son Dakika
Marmara Depremi Anma Programı Samsun'da Düzenlendi

17.08.2025 22:29
Samsun'da Marmara Depremi'nin yıl dönümünde farkındalık etkinlikleri düzenlendi, bilgilendirme yapıldı.

SAMSUN'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda 'Deprem Anma Programı ve Destek AFAD Gönüllüleri Birlik ve Dayanışma Programı' düzenlendi.

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde 17 bin 480 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Samsun'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle deprem gerçeğini unutturmamak ve farkındalığı artırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 'Deprem Anma Programı ve Destek AFAD Gönüllüleri Birlik ve Dayanışma Programı' düzenlendi. Program kapsamında Samsun'da bulunan 23 depremlerdeki görevli destek ekibi ve akredite olmuş kurtarma ekipleri, bilgilendirme stantları kurarak, vatandaşları afetlere karşı uyardı. Afetlerde kullandıkları malzemeleri, cihazları ve araçları stantlarda sergiledi. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın katıldı.

Stantlarda vatandaşlara bilgilendirme yaptıklarını belirten Samsun Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) Ekip Başı Celalettin Tangal, "17 Ağustos anma programında bugün standımızı açtık. Vatandaşlarımızı afet farkındalık eğitim konusunda bilgilendirme yapıyoruz. ANDA Arama Kurtarma, Türkiye genelinde 35 il temsilciliği bulunan hafif, orta ve ağır arama akredite ekipleri bulunan bir arama kurtarma ve insani yardım kuruluşudur. 17 Ağustos'taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anıyoruz" dedi.

MAHALLELERDE AFET BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Acil Müdahale Derneği Samsun İl Temsilcisi Şükür Akçay ise, "Cumhuriyet Meydanı'nda 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen büyük depremin anmasını yapıyoruz. Alanda bütün STK'lar var. Bizler de MAG Acil Müdahale Derneği olarak buradayız. MAG, diğer bilinen arama kurtarma ekiplerinden ziyade mahallelerde 30'ar kişilik ekipler oluşturup, mahallelerde afet bilincini geliştirmeyi hedefleyen bir oluşumdur. Şuanda Samsun'da 30 kişilik acil müdahale ekibimiz ve yaklaşık 200'e yakın da gönüllümüz var. Amacımız 5 yıl içinde tüm mahallelerde olması istiyoruz" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

