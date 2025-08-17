Marmara Depremi İçin Anma Töreni

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, ilahi dinletisi, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kaside dinletileri yapıldı.

Düzenlenen programa Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Demiray, anma etkinliği vesilesiyle deprem karşısında toplumda bir dayanışma anlayışı pekiştirmeyi ve bir afet bilinci oluşturmayı da amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin deprem fay hattı üzerinde olduğunu vurgulayan ve afet bilincinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Demiray, "Bu anma etkinliği vesilesiyle şunun altını kalın çizgilerle çiziyor ve vurguluyoruz ki: Deprem Türkiye'nin en önemli gündemi ve gerçekliğidir. ve deprem karşısında toplumumuzda en üst düzeyde farkındalık, hassasiyet ve duyarlılık gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Zira ülkemiz coğrafyasının yüzde 92'si deprem fay hattının etkisi altındadır, ve Türkiye nüfusunun da yüzde 95'i deprem riski altındadır. Onun içindir ki toplum ve devlet düzeninde bir afet bilincini oluşturmak mecburiyetindeyiz." diyerek deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, gelecekte güven içerisinde yaşamak için tedbir alınması gerektiğini belirterek, "O günü hatırladıkça kaybettiğimiz canların hüznünü, yaralılarımızın o günkü acılarını ve insanımızın korku, endişe ve kaybolan psikolojisini hatırlıyoruz. Hep ifade ettik, aslında deprem ve afetler öldürmez, öldüren tedbirsizlik, dikkatsizlik ve boş vermekten kaynaklanır. Eğer biz geleceğe emin adımlarla yürümek, sağlam ve güvenli ortamlarda yaşamak istiyorsak tedbir almalıyız." ifadelerini kullandı.

Zor zamanlarda yardımlaşmanın ve birlikteliğin önemli olduğuna vurgu yapan Alemdar, "O gün bir kez daha anladık ki, millet olmanın, devlet olmanın, güçlü olmanın çok kıymetli olduğunu ve bunun için de gelecekle ilgili daha güçlü, daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuzu hep ifade ediyoruz." dedi.

Yeniden acılar yaşamamak için Sakarya'nın kentsel dönüşümü için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Alemdar, vatandaşları okullardan başlayarak sokak ve mahallelerde her türlü afetlere karşı bilinçlendirmeye devam ettiklerini aktardı.

Depremin acılarının hala taze olduğunu ve depremin herkesin hayatında silinmez izler bıraktığını belirten AK Parti Sakarya Milletvekili Kocacık ise, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Devletimizin aldığı önlemler yetmez. Hepimize bu alanda çok çeşitli görevler düşüyor. Kıymetli hemşehrilerim, biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Rabbim 17 Ağustos ve 6 Şubat gibi felaketleri ülkemize ve aziz milletimize bir daha yaşatmasın." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından meydanda bulunan STK stantlarını gezen vatandaşlara helva ve ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar ve çocuklar, alanda AFAD tarafından hazırlanan deprem simülasyona da girerek gönüllüler tarafından bilgilendirildi.