Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

17.08.2025 04:59
Gölcük'te 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Deprem Anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Duygu yüklü etkinlikte anıta çelek konulup, hayatını kaybedenler için dualar edildi.

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde 17 bin 480 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin 26'ıncı yıl dönümünde Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Depreminin yaşandığı saat 03.02'de saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in anıta çelenk bıraktı. Depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu, duygu yüklü anlar yaşandı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE GİRDİ'

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırm Sezer, Marmara Depreminin Türkiye için bir milat olduğunu belirterek, "1999 depremine kadar depremin bu derece yıkıcı olduğunun ne Gölcük olarak farkındaydık ne de Türkiye olarak farkındaydık. Deprem sonrasında alınması gereken önlemlerden ziyade öncesine yönelik tedbirlerin neler olduğu gündem oldu. Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye'nin gündemine girdi. Biz, örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat Depremi'nden önce, Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturabileceği noktaya gelecek. Tamamlanan bloklar var 36 dönümlük bir alanın ve 2 katı yerin altında otoparkı olan alanın tamamlanması söz konusu olacak. Şehir açısından baktığımız zaman yönetmeliklerde çok önemli değişiklikler var" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Deprem, Gölcük, Yaşam, Son Dakika

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı
