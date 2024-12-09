Marmara ve Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul'da ise bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İstanbul'da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların ise bugün öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 13, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 13 derece olacak.