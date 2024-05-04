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(MUĞLA)- Hafta sonu mesaisini sahada sürdüren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Ünlü, belediye binalarında da incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu mesaisinde yine sahadaydı. İlk olarak Camiavlu Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ünlü, mahalle muhtarı Melikşah Nor'u ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinde Camiavlu'da muhtar olan Nor'un seçim kutlaması dolayısıyla düzenlediği keşkek ikramına katılan Başkan Ünlü, hem diğer mahalle muhtarlarıyla hem de bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Camiavlu'nun birçok konuda eksiği olduğunun altını çizen Başkan Ünlü, "Tüm bu sorunların tespiti ve çözümü için çalışmalarımız devam ediyor. Bizi bir araya getiren muhtarımız Melikşah Nor'a teşekkürlerimi sunuyorum ve bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum. Hep birlikte sorunların üstesinden gelecek, ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

PAZAR ESNAFINA ZİYARET

CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, meclis üyeleri ve belediye birim amirlerinin de eşlik ettiği Başkan Ünlü, semt pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Ünlü, yapılması gereken çalışmalarla ilgili öneri ve talepleri dinledi. Başkan Ünlü ve beraberindekiler, buradaki görüşmelerin ardından Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nde ve kapatılan huzurevinde de incelemelerde bulundu.

NUSRET GEMİSİ'NDE İNCELEME

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bir sonraki durağı ise Marmaris Limanı'nda demirleyen TCG Nusret Müze Gemisi oldu. Başkan Ünlü, vatandaşları pazar günü de açık kalacak müzeyi görmeye davet etti. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği'nin genel kuruluna da katılarak başkanlık görevini Mustafa Kemal Huz'dan devralan Caner Torunoğulları'nı tebrik etti.