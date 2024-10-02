Marmaris Belediye Başkanı, Dünya Yaşlılar Günü\'nde 102 ve 105 Yaşındaki Çifti Ziyaret Etti

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde, ilçede yaşayan 102 yaşındaki Muazzez Güvenç ile 105 yaşındaki Mustafa Lütfullah Güvenç'i evlerinde ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1922 ve 1919 doğumlu Güvenç çiftini evinde ziyaret etti. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Ünlü'ye 8 yaşındaki Doğa ve 9 yaşındaki Erim de eşlik etti. Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Güvenç çifti, Başkan Ünlü ve çocuklarla sohbet etti. Çocukken Konya'da Atatürk'le karşılaşmasını anlatan Muazzez Güvenç, yaşı kaç olursa olsun o anı asla unutmayacağını dile getirdi.

Güvenç çiftinin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Başkan Ünlü, "Geçmişten günümüze yaşam tecrübeniz bizlere yol gösteriyor. Sizlerden aldığımız güç ile nesilden nesle geleneklerimizi sürdürüyoruz" dedi.