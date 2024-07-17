Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ni Öğrenciler Ziyaret Etti

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(MUĞLA) - Sokak hayvanlarına geçici barınmanın yanı sıra sağlık ve rehabilitasyon hizmeti de verilen Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, küçük öğrencileri ağırladı.

Özel Oyun Evim Kreşi öğrencileri, Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Çocuklar öğretmenleriyle bakımevine gelerek önce tesisi gezdi, daha sonra yavru köpekleri sevdi.

Bakımevinde çocukları karşılayan Belediye personeli de çocuklara eşlik ederek, bakımevinde neler yapıldığını anlattı. Can dostlar için kuru mama da getiren çocuklar, özellikle yavru kedilere ve köpeklere büyük ilgi gösterdi.