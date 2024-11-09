Marmaris'te 3. Yaş Turizmi Zirvesi - Son Dakika
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Marmaris'te 3. Yaş Turizmi Zirvesi

Marmaris\'te 3. Yaş Turizmi Zirvesi

Marmaris, 3. Yaş Turizmi potansiyelini tanıtmak için zirve düzenledi. Almanya'dan temsilciler katıldı.

09.11.2024 21:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Marmaris'in 3. Yaş Turizm Potansiyelinin Tanıtım ve Pazarlama Zirvesi" düzenlendi.

İçmeler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen zirvede, en iyi yaş "BestAger" olarak tanımlanan "3. Yaş Turizmi" potansiyeli ve atılması gereken adımlar konuşuldu.

Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen, turizmde en önemli pazarlardan biri olan Almanya'dan sektör temsilcilerinin katıldığı zirvede, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'in moderatörlüğünde sunumlar ve panel gerçekleştirildi.

Zirvede, Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ve Vetter Touristik Genel Müdürü Sabine Kaltofen sunum yaptı. Panelde ise Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve Marmaris Turizm Komisyonu Meclis Üyesi Fahri Tan konuştu.

Baraner, turizm destinasyonlarının çok çeşitlendiğini ve arttığını belirterek, 3. yaş potansiyeli bulunan Marmaris'in, 12 ay turizm için yüksek yaş gruplarına sahip Avrupa'nın vatandaşlarını mutlaka değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Anke Budde de "Avrupa'da Demografik Yapının Değişimi ve Turizm Üzerindeki Etkileri" başlıklı sunumunda, Marmaris'in, kış aylarındaki potansiyelini ön plana çıkararak doğasıyla birlikte de yüksek yaş grubundaki insanlara ev sahipliği yapabileceğini dile getirdi.

Sabine Kaltofen de Marmaris'in yüksek yaş grubuna hitap etmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Alman Melodie TV'den Timo Peter ve Alman sanatçı Andre Busse de Marmaris'te ve Alanya'da çekilen müzik kliplerinin tanıtıma katkısına işaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in doğasıyla tatil köyü havasında olduğunu belirterek, yüksek yaş gruplarını kış aylarında ilçede ağırlamak için düzenledikleri zirvenin sonuçlarını en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Zirve, Alman şarkıcıların kliplerinin izlenmesinin ardından yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te 3. Yaş Turizmi Zirvesi - Son Dakika

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