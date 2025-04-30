Marmaris'te Engelli Çocuklar İçin Ücretsiz Diş Tarama ve Tedavi Hizmeti

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, ilçede bir ilki daha gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı diş hekimleri, engelli çocuklara yönelik ağız diş sağlığı taraması yapmak ve yerinde tedavi gerçekleştirmek için Marmaris'e geliyor.

Marmaris Belediyesi, Engelliler Haftası öncesi ilçede yaşayan engelli çocuklara yönelik ilk kez hayata geçirilecek bir hizmete imza atıyor. Belediye, engelli çocuklar için ücretsiz diş taraması ve yerinde tedavi gerçekleştiriyor. Engelsiz Diş Hekimleri Derneği ve Ege Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek muayene ve tedavi hizmeti Engelliler Haftası öncesi 8-9 Mayıs günlerinde yapılacak. Ege Üniversitesi profesörleri ve Engelsiz Diş Hekimleri Derneği'nden engelli bireylerle çalışma konusunda uzman diş hekimlerinin görev alacağı organizasyonda 200 çocuk faydalanabilecek.

Günlük tedavi imkanı 100 engelli çocuk ile sınırlı olduğu için, çocukları ve aileleri bekletip yormamak adına muayeneler randevu usulü gerçekleştirilecek. Armutalan Kültür Merkezi giriş katında 09.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek hizmetten faydalanmak isteyenlerin '444 55 48' numaralı belediye telefonunu arayarak '4559' veya '4555' dahili hatlardan randevu alması istendi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de yapılacak çalışmanın çok değerli olduğunu belirterek, "Marmaris Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Bu yıl, Engelliler Haftası'nın hemen başında çok anlamlı bir etkinliği hayata geçiriyoruz. İzmir'den değerli zamanlarını ayırıp gelecek olan diş hekimlerimizin önemli desteğiyle Marmaris'teki engelli çocuklarımız için ilk kez böyle bir tarama ve tedavi çalışması yapacağız. Alanlarında Türkiye'nin en başarılı doktorlarından olan isimlerin Marmarisli çocuklar için geliyor olması bizim için çok anlamlı" diye konuştu.