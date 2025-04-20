ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı T.H.'nin (22) hayatını kaybettiği kazada, yaralanan T.E. (48) de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yasin E. (21), Türkay E. (51) ve İsveç uyruklu Murphy M.'nin (42) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüjü aşıp karşı yöne geçen hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.
Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Kaza: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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