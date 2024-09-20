Marmaris\'te Kısa Yalı ve Yat Limanı Sorunlarına Çözüm Toplantısı Düzenlendi

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(MUĞLA)- Marmaris'in vitrini olarak değerlendirilen ve her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Kısa Yalı ile Yat Limanı'nın sorunlarına çözüm bulunması amacıyla ilk adım atıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda bölge esnafı ile bir araya gelindi. Başkan Ünlü, "Hep birlikte hareket etmeliyiz" mesajı verdi.

Marmaris'te restoranlar bölgesi olarak bilinen Yat Limanı'nın sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bir toplantı düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında düzenlenen toplantıya, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, CHP Belediye Meclis Üyeleri Tunç Telli, Ahmet Özdemir ve Yat Limanı'nda işletmesi bulunan esnaf katıldı.

Toplantı açılışında konuşan Başkan Acar Ünlü, Kısa Yalı ve Yat Limanı'nın Marmaris'in kalbi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Marmaris'imizin vitrini, turizmin ve ekonominin kalbi Kısa Yalı ve Yat Limanı hepimiz için büyük önem arz ediyor. Hem tarihi dokusu hem de Marmaris'in kalbi olması dolayısıyla çok daha fazla önem vermemiz gereken bir yer. Burası eğer doğru bir biçimde dizayn edilirse Marmaris'i bir üst seviyeye taşıyacak. Misafirlerimizin ilk ağırladığımız yerlerden biri olan bu bölgelerde yıllardır süregelen sorunlar da hepimizin malumu... Bu sorunların kalıcı olarak çözümü, 2025 sezonu ve sonraki sezonlara çok daha iyi hazırlanmak için neler yapılabileceği ile ilgili birkaç aydır meslek odalarıyla birkaç aydır çalışmalar yapıyoruz. Bugün de bunları sizlerle paylaşmak ve fikirlerinizi almak istedik.

"Hepimiz el ele vererek hareket etmeliyiz"

Bu sezon geçmiş sezonlara göre daha zor geçtiğini hepimiz biliyoruz. Sizlerle de yaptığımız görüşmelerde bunları dile getiriyorsunuz. Tabi bunun birçok etkeni var. Ama hepimizin gelecek sezonların daha iyi olması, daha kaliteli turist gelmesi, Marmaris'in bir vizyonu olması ve ekonomik olarak da daha çok kazanç elde edilmesi için yapması gerekenler var. Bazı konuları daha kurallı bir biçimde uygulamamız gerekiyor. Limandaki teknelerin düzeninden insanların yürüdüğü yola, dükkanların şeklinden sunduğu hizmete kadar her konuyu düşünmeli ve standart getirmeliyiz. Yoksa maalesef ki Marmaris daha da kan kaybeder. Bunun için hepimiz el ele vererek hareket etmeliyiz."

"Marmaris için hep birlikte yol alalım"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise konuya ilişkin yeni toplantıların yapılacağınını belirterek, "Marmaris'i tanıtmak için her sene onlarca fuara katılıyor, önemli seyahat firmalarıyla görüşmeler yapıyor, yurt dışında reklamlar veriyoruz. Tüm bu çabaların karşılığını hep birlikte alabilmemiz için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor" diye konuştu.

Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ise "Esnaflar olarak sizlerin görüşleri çok önemli. Lütfen görüşlerinizi bildirin, uygulamada nasıl olabileceğini ifade edin ki Marmaris için hep birlikte yol alalım" dedi.