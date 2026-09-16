Marmaris'te kötü kokan daireden bir kamyon atık çıktı, 14 kedi ve 1 köpek bakımevine götürüldü - Son Dakika
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Marmaris'te kötü kokan daireden bir kamyon atık çıktı, 14 kedi ve 1 köpek bakımevine götürüldü

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Marmaris\'te kötü kokan daireden bir kamyon atık çıktı, 14 kedi ve 1 köpek bakımevine götürüldü
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Marmaris Siteler Mahallesi'nde kötü koku ihbarı üzerine bir daireye giren belediye ekipleri, çöpler ve atıklarla dolu evden yaklaşık bir kamyon malzeme çıkardı. Evde sağlıksız koşullarda bulunan 14 kedi ile bir köpek, sağlık kontrolleri ve bakımları için geçici hayvan bakımevine götürüldü.

(MUĞLA) - Marmaris'in Siteler Mahallesi'nde kötü koku ihbarı üzerine bir daireye giren belediye ekipleri, çöpler, atıklar ve kullanılmayan eşyalarla dolu evden yaklaşık bir kamyon malzeme çıkardı. 75 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı belirtilen evde sağlıksız koşullarda bulunan 14 kedi ile bir köpek ise sağlık kontrolleri ve bakımları için geçici hayvan bakımevine götürüldü.

Siteler Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın birinci katındaki daireden uzun süredir kötü koku geldiğini belirten çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri adrese gitti.

Dairenin kapısının açılmasıyla içerideki ağır koku ve sağlıksız yaşam koşulları dikkati çekti. Evin büyük bölümünün, çöpler, kullanılmayan eşyalar ve çeşitli atıklarla dolu olduğu, ayrıca yoğun pire bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma için adrese sevk edildi. Emniyete de bilgi verilirken ekipler, evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadınla görüşerek temizlik yapılması konusunda kendisini ikna etti. Kadının rızasının alınmasının ardından dairede kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

EVDE 14 KEDİ VE 1 KÖPEK BULUNDU

Temizlik sırasında evde çok sayıda kedi ve bir köpeğin de yaşadığı ortaya çıktı. Sağlıksız koşullarda bulunan 14 kedi ile bir köpek, sağlık kontrolleri ve bakımlarının yapılması amacıyla Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Veteriner ekipleri tarafından kontrol edilecek hayvanların gerekli bakım ve tedavilerinin yapılacağı belirtildi.

BİR KAMYON ATIK ÇIKARILDI

Belediye ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışması sırasında daireden yaklaşık bir kamyon dolusu çöp, atık ve kullanılmayan eşya çıkarıldı. Yapılan çalışmayla hem dairedeki sağlıksız koşulların giderilmesi hem de çevreye yayılan kötü kokunun ortadan kaldırılması amaçlandı.

Kaynak: ANKA
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