Marmaris'te Marina Projesine Yoğun Protesto - Son Dakika
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Marmaris'te Marina Projesine Yoğun Protesto

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Marmaris'in Selimiye Mahallesi'nde yapılması planlanan marina için gerçekleştirilecek ÇED bilgilendirme toplantısı, bölge halkının protestoları nedeniyle iptal edildi. Vatandaşlar, projeye karşı çıkarken, Marmaris Belediye Başkanvekili Tunç Telli, hukuksuzluklara karşı duracaklarını belirtti.

16.01.2025 18:27  Güncelleme: 18:46
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(MUĞLA)- Marmaris'in Selimiye Mahallesi'nde yapılmak istenen marina için ÇED bilgilendirme toplantısı, bölge halkının yoğun protestosu nedeniyle gerçekleştirilemedi. Vatandaşlara destek veren Marmaris Belediye Başkanvekili Tunç Telli, "Biz Marmaris Belediyesi olarak kurum görüşümüzü olumsuz olarak proje dosyasına ilettik. Bu bölgede yapılan her türlü hukuksuzluğa Belediye olarak karşı duracağız. Sizlerin yanında olacağız" dedi.

Marmaris'in turistik mahallesi Selimiye'de yapılması planlanan marina hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, bölge halkı ile çevrecilerin yoğun protestosu nedeniyle gerçekleştirilemedi. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Derinazmağı mevkisinde MUÇEV A.Ş. tarafından Portmarin Liman İşletmeciliği'ne verilen 145 tekne kapasiteli alanla ilgili düzenlenen ÇED toplantısında 20 dakika boyunca 'Selimiye'ye marina istemiyoruz' sloganı atıldı. Toplantıya katılan Marmaris Belediye Başkanvekili Tunç Telli, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri vatandaşlara destek verdi. Marinaya karşı olduklarını bir kez daha dile getiren vatandaşların tepkisi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve firma yetkilileri, toplantıyı açamadan salondan ayrıldı.

"Selimiye'ye marina istemiyoruz"

Yapılamayan etkinlik sonrası restoranın önünde toplanan vatandaşlar, Selimiye'nin başta imar planı ve kanalizasyon olmak üzere çok sayıda çözüm bekleyen sorunu olduğunu ifade etti. Bu projenin doğanın zarar görmesine yol açacağını ve mevcut sorunlara yeni sorunlar katacağını ifade eden bölge sakinleri, "Meskenine bir basamak sundurma yaptı diye hapishaneye girmiş insanlarız. Biz bir basamak yapamazken buraya kocaman tesis inşaat etmeye kalkıyorlar. Selimiye'ye marina istemiyoruz" dedi.

"Bu bölgede yapılan her türlü hukuksuzluğa Belediye olarak karşı duracağız"

Burada bir açıklama yapan Marmaris Belediyesi Başkanvekili Tunç Telli de Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün selamını ileterek, "Yine bir hukuksuzluk karşısında yer almak, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın yanında olmak için İstanbul'a gitti. Sizin bu güçlü iradenizi gördük ve çok mutlu olduk. Sizin bu marinaya yaptırmama yönündeki güçlü iradenizin her zaman yanında olacağız. Bu alan hem kanunen hem de uluslararası sözleşmelere göre korunması gereken bir alan. Biz Marmaris Belediyesi olarak kurum görüşümüzü olumsuz olarak proje dosyasına ilettik. Bu bölgede yapılan her türlü hukuksuzluğa Belediye olarak da karşı duracağız. Sizlerin yanında olacağız" dedi.

Marmaris\'te Marina Projesine Yoğun Protesto
Kaynak: ANKA

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