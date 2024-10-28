Marmaris\'te Yelkenli Paraçele Sergilendi

Güncel

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

(MUĞLA) - Marmaris Ticaret Odası'nın girişimi ve Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle, ilçeye özgü bir ahşap tekne modeli olan yelkenli paraçelesi, yıl boyu sergilenmek üzere Saman İskelesi'nde yerini aldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Nasıl çam balı, yer fıstığı Marmaris'in markasıysa paraçele de önemli bir markamız" dedi.

Marmaris kültüründe önemli bir yere sahip olan Marmaris Yelkenli Paraçelesi, Saman İskelesi'nde sergilenmeye başlandı. Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla Marmaris Ticaret Odası'nın girişimi ve Marmaris Belediyesi'nin desteği ile ahşap tekne ustası Mustafa Kısaoğlu tarafından üretilen paraçelenin sergillenmesi amacıyla düzenlenen törene Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, ahşap tekne ustası Mustafa Kısaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

"Cumhuriyet bir arada olmak demektir"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, paraçelenin Marmaris'in önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Marmaris'in geçmişinde olan ve kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı Mustafa ağabeyimizin büyük emeğiyle yeniden hem sergiliyoruz hem de yeniden farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü Marmaris'in geçmişinde bir iz bu. Nasıl çam balı, yer fıstığı Marmaris'in markasıysa paraçele de önemli bir markamız. Hem ticareten hem de bölgenin kültürel dokusunu yansıtıyor. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Marmaris'in merkezinde yeniden sergilenmesine, insanlarımızın fark etmesine yönelik bir çalışma yaptık. Hep dediğimiz gibi Cumhuriyet bir arada olmak demektir, burada da birlikteliğin güzel bir örneğini hayata geçirdik. Marmaris'e hayırlı olsun."

Paraçeleyi yapan ahşap ustası Mustafa Kısaoğlu, ahşap tekne yapımının unutulan meslekler arasına girdiğini belirterek "Bu vesile olur inşallah, bu mesleği yeniden Marmaris'te canlandırabiliriz. Bir okul gemisi bile yapabiliriz" dedi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da "Yerel ve yöresel değerlerimizi korumakla birlikte geçmişimizi de gelecek nesillere aktarmak görevimiz. Bu nedenle kıymetli büyüğüm Mustafa Kısaoğlu tarafından yeniden üretilerek, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar hayat bulan yelkenli paraçelenin Marmaris'e hayırlı olmasını diliyor, hayatını denizlerde kaybeden denizcilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.