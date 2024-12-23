Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Açıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Açıldı

Marmaris\'te Yeni Yıl Panayırı Açıldı

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Panayırı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açıldı. Yiyeceklerden hediyelik eşyalara, yılbaşı süslerinden el işi ürünlere kadar birçok standın yer aldığı panayırda, çocuklar için mini lunapark ve akşam etkinlikleri ile renkli bir atmosfer sunuluyor.

23.12.2024 16:42  Güncelleme: 17:52
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından kurulan Yeni Yıl Panayırı'nda, yiyeceklerden hediyelik eşyalara, yılbaşı süslerinden el işi ürünlere kadar birçok satış standının yanı sıra çocuklar için mini lunaparkın kurulduğu alan büyük ilgi görüyor.

Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılan Yeni Yıl Panayırı, 7'den 70'e tüm vatandaşların uğrak noktası oldu. Marmaris'e özgü yiyeceklerden hediyelik eşyalara, yılbaşı süslerinden el işi ürünlere kadar birçok satış standının yanı sıra çocuklar için mini lunaparkın kurulduğu alan büyük ilgi görüyor. Akşamları DJ performansları, konserler, dans gösterileri ile renklenen Yeni Yıl Panayırı'nda etkinlikler gün boyu sürüyor.

Gün boyu yeni yıl alışverişi yapmak ve gezmek için gelen misafirleri ağırlayan 19 Mayıs Gençlik Meydanı, akşam saatlerinde vatandaşları müzikle karşılıyor. Alana kurulan sahnede hava şartlarının uygun olduğu her akşam konser, dans gösterileri, DJ performansları sergileniyor.

"Yeni yıla büyük umutlarla giriyoruz"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün katılımı ile 20 Aralık'ta açılan panayır 5 Ocak'a kadar meydanda kurulu olacak. Her gün alanı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve çocuklara ücretsiz lunapark bileti dağıtan Başkan Ünlü, yeni yılı hep birlikte karşılamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Marmaris halkının yeni yıl panayırına büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Ünlü, "Hem yerel esnafımız hem de vatandaşlarımız çok memnun kaldı. Bu da bizi mutlu etti. Yeni yıla büyük umutlarla giriyoruz. Ben şimdiden bütün halkımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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