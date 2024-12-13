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AREA Araştırma tarafından yayınlanan 'Ulaşım ve Paylaşımlı Yolculuk' raporuna göre Martı TAG'ın memnuniyet oranı yüzde 93,8.

Araştırmaya katılanların yüzde 59,7'si Martı TAG gibi platformların mevcut taksi sorununu çözebileceğine inandığını söyledi. Yüzde 70,7'lik bir oran ise paylaşımlı yolculuk uygulamalarının yasal bir zemine oturtulmasını desteklediğini belirtti. Yüzde 40,5 oranında katılımcı da bir siyasetçinin paylaşımlı yolculuğu desteklemesinin oy tercihlerini etkileyeceğini bildirdi.

Katılımcıların yüzde 38,2'si Oğuz Alper Öktem'i tanırken, yüzde 74,4'ü olumlu liderlik özellikleriyle tanımladı. Yüzde 82'si de Öktem'in çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Araştırmada katılımcıların yüzde 93,8'i Martı TAG'ın hizmetlerinden memnun olduklarını belirtirken, sürücülerle ilgili memnuniyet oranı yüzde 93,1 seviyesinde tespit edildi. Ankete katılanların yüzde 21,5'i Martı TAG'ı kullandığını ifade etti.

Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli'nde toplam 65 ilçede 19- 27 Ekim tarihleri arasında 16 yaş ve üzeri 3 bin 728 kişiyle tablet destekli yüz yüze anket (CAPI) yöntemiyle gerçekleştirildi.