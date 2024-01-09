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Martıların Van Gölü'ndeki yaşam mücadelesi - Son Dakika
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Martıların Van Gölü'ndeki yaşam mücadelesi

Van'da soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde Van Gölü'nde yiyecek arayışını sürdüren martılar, kendilerine atılan balıkları alabilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadele ediyor. İnci kefali balığın tatlı sulara göçü sırasında Van Gölü üzerindeki adalarda ve sahil kıyılarında yaşayan martılar, yakaladıkları balıklarla kendilerine ziyafet veriyor. Martıların av sırasında birbirlerine karşı bir balığı yemek için verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor.

09.01.2024 - 09:44,
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Martıların Van Gölü'ndeki yaşam mücadelesi

VAN - Van'da soğuk havanın etkili oldu bu günlerde Van Gölü'nde yiyecek arayışını sürdüren martılar, kendilerine atılan balıkları alabilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadele ediyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla sürüler halinde gölü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak için av yasağı uygulanıyor. İnci kefali balığın tatlı sularsa göçü sırasında Van Gölü üzerindeki adalarda ve sahil kıyılarında yaşayan martılar ise yakaladıkları balıklarla kendilerine ziyafet veriyor. İnci kefalinin Van Gölü'ne göçü tamamlandıktan sonra dereler boşalınca martılar gölde balık avlayan balıkçıları takibe alıyor. Yaz mevsiminde doyasıya karınlarını doyuran martılar, kış mevsiminde ise balıkçıların attığı birkaç balığı yakalamak için burada da kıyasıya mücadele ediyor. Martıların av sırasında birbirlerine karşı bir balığı yemek için verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor.

Martıların Van Gölü\'ndeki yaşam mücadelesi
Kaynak: İHA
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