Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adı Eğitim Parkı'na Verildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen programda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile eğitim parkını gezdi.

Genç, burada yaptığı konuşmada, Ahmet Minguzzi'nin İstanbul'da kabrini ziyaret ettiğinde ailesine ismini Trabzon'da ebediyen yaşatacakları bir alan oluşturacaklarının sözünü verdiğini hatırlattı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın şehirde çocuklar için çok önemli bir eğitim alanı olduğunu ifade eden Genç, şöyle devam etti:

"Bir kez daha cennet meleği olan yavrumuza Allah'tan rahmet, sevgili ailesine sabırlar diliyoruz. Allah cennetinde buluştursun inşallah. Bu vesileyle toplumda da bir farkındalık olması adına süreci de yakinen takip ettiğimizi de bu tür haksız hukuksuz saldırıları da bir kez daha şiddetle telin ettiğimizi, lanetlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel mekanımız Ahmet'imize müsemma, hayırlı uğurlu olsun."

Genç, ayrıca Of ilçesinde bir sokağa Mattia Ahmet Minguzzi ismini vereceklerini kaydetti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ise Ahmet Metin Genç'in her zaman yanlarında olduğunu aktardı.

Oğullarının isminin eğitim parkına verilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Minguzzi, "Bize çok güzel bir sürpriz oldu. Burada çok duygulandım. Trabzon ev sahipliği yaptı. Gerek Trabzon spor olsun, başkanımız da öyle İstanbul'a kadar geldi. En başından beri her zaman yanımızdalardı. Çok teşekkür ediyorum başkanım sağ olun. Beklemiyordum böyle bir şey. Çok mutlu oldum gerçekten. Ahmet Trabzon'u seviyordu, çok seviyordu." diye konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Trabzon'da her yaz anneannesinin yanına geldiğini anlatan Minguzzi, "Anneannesine her yaz geliyordu buraya. O gelir iki ay anneannesiyle kalırdı, biz de gelirdik. Öyle 'güneye, Bodrum'a, Antalya'ya gideyim' tarzında bir çocuk değildi Ahmet. Köy ortamını seviyordu. Her sabah 'anneanne bana kuymak yap' derdi. Şimdi anneanne o evde tek başına." dedi.

Baba Andrea Minguzzi de tesise oğullarının isminin verilmesinin kendilerine sürpriz olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Şu anda şoktayım. Çok güzel bir yer başkan sağ olsun. Gerçekten şiddeti önlemek için her zaman eğitim ve spor en önemli şeyler. Şu anda benim oğlum Ahmet bir aydınlık verdi. Daha da canları kurtaracak inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından Minguzzi'nin anne ve babası, eğitim parkındaki alana yapılan ve çocuklarının resminin yer aldığı bölüme kalp çizdi.