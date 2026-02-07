Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adı Kadıköy'de Kaykay Parkında Yaşayacak... Kösedağ: "Bu Parkta Dostluklar Kurulsun, Kimse Kendini Yalnız Hissetmesin"

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) – Kadıköy'de geçen yıl kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Atatürk Parkı'nda açılan Kaykay Parkı'na verildi. Açılış, Minguzzi'nin ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla duygusal anlara sahne oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Ama sizden bir isteğimiz var. Bu parkta sadece kaykay sürülmesin, dostluklar kurulsun, dayanışma olsun, kimse kendini yalnız hissetmesin. Mattia Ahmet'in adı burada her gülüşte, her düşüp yeniden kalkışta yaşasın, hatırlansın" dedi.

Kadıköy Belediyesi tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Kaykay Parkı'nın açılış törenine, Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar'ın yanı sıra CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi üyeleri Baran Seyhan ve Tolga Sağ, Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdener Doğan Işık ile Mattia Ahmet Minguzzi'nin arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"Bu park artık bu kentin emaneti"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, açılışta yaptığı konuşmada, törenin herkes için zor ama bir o kadar da anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada olmak hiçbirimiz için kolay değil. Ama bugün burada olmak bu sefer her zamankinden çok daha anlamlı. Sevgili Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak onun adını bu kentte yaşatmak ve hatırasını geleceğe taşımak için hepimiz bugün bir aradayız. Bu park bir evladın bir kardeşin, bir arkadaşın anısına açılıyor. Umut büyüsün, gülüşler çoğalsın, dayanışma vücut bulsun diye açılıyor. Öncelikle sevgili Ahmet'in ailesine seslenmek istiyorum. Acınızın hiçbir tarifi yok. Bunu biliyoruz ama şunu da bilmenizi isterim ki bu park ile Mattia Ahmet'in adı artık yalnızca sizin değil, bu kentin de emaneti. Onun anısını saygıyla koruyacağımıza, yaşatacağımıza bütün Kadıköylüler adına söz veriyorum. Sevgili gençler bu parklar sizin için yapıldı. Kaykay sürenler, izleyenler, hayal kuranlar için yapıldı. Mattia Ahmet de sizler gibi bir gençti. Hayatla bağı güçlüydü, tutkuları vardı. Sokakta olmayı çok seviyordu. Bu park gençlerin enerjisinin bastırılmadığı, tam tersine desteklendiği bir alan olsun istedik. Çünkü biz biliyoruz ki gençlere alan açmak, aslında geleceğe sahip çıkmaktır. Gençleri anlamak, dinlemek ve yanlarında durmak, bir kentin en önemli sorumluluğudur. Ama sizden bir isteğimiz var. Bu parkta sadece kaykay sürülmesin, dostluklar kurulsun, dayanışma olsun, kimse kendini yalnız hissetmesin. Mattia Ahmet'in adı burada her gülüşte, her düşüp yeniden kalkışta yaşasın, hatırlansın. Değerli aile bugün burada attığımız bu adım Mattia Ahmet'in anısını yaşatmak için kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Onu sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Bu parkın Kadıköy'e, gençlerimize ve geleceğe umut olmasını diliyorum."

"Kaykay Ahmet'in hayatının merkezindeydi"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de yaptığı konuşmada, oğlunun Maltepe Kaykay Parkı'na sık sık gittiğini, Kalamış'taki parkı ise ilk kez bu vesileyle gördüğünü söyledi. Minguzzi, "Kaykay önemli bir spor aslında. Hiç duyulmadı ama belki Ahmet'ten sonra daha çok duyuldu kaykay sporu. Ahmet çok uğraşıyordu çok. Her gün çalışırdı. Seviyordu kaykayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adı yaşatılsın ama sadece Ahmet için demedim, bütün çocuklar adına da mücadele ediyoruz. Durmayacağımızı da her seferinde belirtiyoruz zaten. Her şey çocuklar için, her şey. En başından beri ben onları çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buraya geldiniz" dedi.

"Ahmet, burada kaykay yapan her gencin gülümsemesinde yaşamaya devam etsin"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi de Kalamış Skate Parkı'nın oğlunun anısına açılmasının kendileri için derin bir anlam taşıdığını ifade etti. Andrea Minguzzi, "Başta Sayın Belediye Başkanımıza, Kaykay Federasyonu'na ve bu projeye katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ederim. ve burada olan sizler, varlığınız bugünü anlamlı kılıyor. Burası sadece bir spor alanı değil; özgürlüğün, buluşmanın ve gelişimin simgesidir. Gençler burada kendilerini ifade edecek, düşüp yeniden ayağa kalkmayı ve karşılıklı saygıyı öğrenecek. Sporun, tıpkı kültür ve emek gibi şiddeti önlemenin en güçlü yollarından biri olduğuna inanıyorum. Disiplin kazandırır, topluluk oluşturur ve yeni fırsatlar sunar. Ama değişim kendimizden başlar. Kimseyi suçlamadan. Her birimiz günlük davranışlarımızla dünyayı değiştirebiliriz. Tavsiye vermek kolaydır; en zor ama en değerli olan, örnek olmaktır. Dilerim ki bu skate park; neşenin, dostluğun ve saygının yeri olsun. ve Ahmet, burada kaykay yapan her gencin gülümsemesinde yaşamaya devam etsin" diye konuştu.

"Çocuklara daha çok hareket alanı vermemiz lazım"

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş da şöyle konuştu:

"Burası Kalamış Atatürk Parkı. Adıyla çok özel bir park. Burası bütün Kadıköylülerin ve hatta Ahmet örneğinde olduğu gibi bütün İstanbulluların merkez eğlence noktalarından biri. Ben de oğlumla ve eşimle çok uzun yıllar bu parkta bulundum. Hatta bu bulunduğumuz alanda bulundum. Burası çünkü çok küçük çocuklar için çok özel bir yer. Bu pist de ona göre tasarlandı. Küçük çocuklar için tasarlandı. Büyüklerle yaralamalar olmasın diye. Burada aslında şunu görüyoruz. İstanbul'un bir başka tarafından buraya geliyorsanız demek ki diğer belediyelerin Cumhuriyet Halk Partili olmayan belediyelerin olduğu bölgelerde bu imkanlardan yararlanmak çok mümkün olmuyor. Spor ve hareket çocukların büyümesi için en kritik konulardan biri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın maalesef okullardaki bütün boş alanları binaya dönüştürmüş olması, çocuklara bir yaşam alanı, bir oyun alanı bırakılmamış olması bunun önemli nedenlerinden bir tanesi. Bizim çocuklara daha çok hareket alanı vermemiz lazım, daha çok oyun alanı yaratmamız lazım. Mattia Ahmet kaykay sporu içinde çocuklara daha çok oyun alanı içinde bir sembol isim oldu. Onun adını yaşatmaya devam edeceğiz. Maltepe'deki kaykay parkına ismi verilmişti. Bugün de Kadıköy'dekine ismi verildi. Hep birlikte Mattia Ahmet'le birlikte bütün çocukların güzel bir gelecek için oyun oynayabilecekleri alanlar yaratmaya devam edeceğiz."

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı, törenin ardından gençlerin kaykay gösterileriyle kullanıma açıldı.