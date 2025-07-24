Maveraünnehir Yaz Seminerleri Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Maveraünnehir Yaz Seminerleri"nde akademisyen ve araştırmacılar bir araya geldi.

"Nehri Yeniden Akıtmak" başlığıyla gerçekleştirilen seminere, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten 29 akademisyen ile araştırmacı katıldı.

Aksu, yaptığı sunumda, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne yaşatılan miras vakıfları ve çalışma alanlarını anlattı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul da İslam Düşünce Enstitüsü Akademik Kurul Üyesi olarak seminere katkı verdi.