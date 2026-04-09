Mavi Vatan-2026 Tatbikatı Nefes Kestirdi - Son Dakika
Mavi Vatan-2026 Tatbikatı Nefes Kestirdi

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı Nefes Kestirdi
09.04.2026 16:12
Deniz Kuvvetleri, 15 bin personelle Akdeniz'de 'Mavi Vatan-2026' tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nın Akdeniz açıklarında gerçekleştirdiği 'Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın fiili atış safhası nefes kesti.

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, 3-9 Nisan tarihleri arasında Donanma Komutanlığı koordinesinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlendi. 3-8 Nisan'da harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri yapılırken, bugün Akdeniz açıklarında fiili atış safhası faaliyetleri gerçekleştirildi.

15 BİN PERSONEL KATILDI

Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplam 120 gemi, 50 hava vasıtası ile 15 bin personel katıldı. Tatbikatta; 1 amfibi hücum gemisi, 12 fırkateyn, 4 korvet, 14 hücumbot, 8 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 20 amfibi çıkarma gemisi, 29 yardımcı sınıf gemi, 5 İnsansız Deniz Aracı (İDA), 2 sahil güvenlik gemisi, 6 sahil güvenlik botu, 5 D/K Uçağı, 3 genel maksat uçağı, 24 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA),1 ağır yük nakliye helikopteri, 3 genel maksat helikopterleri ve 2 taarruz uçağı hazır bulundu.

GENELKURMAY BAŞKANI TAKİP ETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, tatbikatı TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemisi'nden takip etti.

BELİRLENEN NOKTALARA ATIŞ YAPILDI

Ardından faaliyetler kapsamında; sürüklenen mayın imhası ve kara bombardımanı atışı faaliyetleri gerçekleştirildi. Gün boyunca Akdeniz açıklarında senaryo gereği adada belirlenen noktalara kara bombardıman atışı yapıldı, ardından aynı noktalar helikopterlerle vuruldu. TGC Anadolu'dan kalkan 2 adet Bayraktar TB-3 SİHA'dan yapılan MAM-L atışıyla, su üstündeki hedef tam isabetle vuruldu. Daha sonra hücumbotlar ve süper kobra helikopterler tarafından su üstü hedefine top atışları yapıldı. Tatbikatta hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları da gerçekleştirildi. Günün sonunda tatbikata katılan deniz ve hava araçlarının katılımıyla denizde tören geçişi düzenlendi. Törende, TCG Anadolu Gemisi'nin yanından geçen gemi ve uçak personeli, gemideki kuvvet komutanlarına selam vererek geçiş yaptı. Tatbikat, denizde yapılan geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mavi Vatan-2026 Tatbikatı Nefes Kestirdi - Son Dakika

