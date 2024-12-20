Mayotte'da Kasırga Felaketi: 31 Ölü

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PARİS, 20 Aralık (Xinhua) -- Fransa İçişleri Bakanlığı, Mayotte'da meydana gelen Chido Kasırgası'nda ölü sayısının 31'e yükseldiğini, yaklaşık 1.400 kişinin de yaralandığını açıkladı. Denizaşırı departmanda çarşamba gecesi geç saatlerde olağanüstü doğal afet durumu ilan edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın en yoksul bölgesindeki ölü sayısının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği endişesiyle perşembe günü Mayotte'a gitti.

Denizaşırı Bölgelerden Sorumlu Bakan Francois- Noel Buffet tarafından çarşamba günü geç saatlerde yapılan bir açıklamada, daha hızlı ve etkili kriz yönetimini kolaylaştırmak ve acil durum önlemlerini uygulamak için Mayotte'da istisnai doğal afet durumunun etkinleştirildiği duyuruldu.

Buffet, "Bu istisnai durum karşısında, hayati hizmetlerin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi ve Mayotte için sürdürülebilir bir yeniden yapılanma planının uygulanması için istisnai kaynakların devreye sokulması gerekmektedir" dedi ve söz konusu deklarasyonun hem yerel hem de ulusal makamların daha hızlı ve daha etkili müdahalelerde bulunmasına olanak tanıdığını ve Mayotte'da hızlandırılmış eylem için belirli idari süreçleri kolaylaştırdığını vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), salı günü yaptığı açıklamada kasırganın adaları yerle bir etmesinin ardından 200'den fazla gönüllüsünün kayıp olmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Hint Okyanusu'nun Mozambik Kanalı'nın kuzeyinde yer alan Mayotte, Fransa'nın denizaşırı bir bölgesi. Mayotte, Afrika'nın güneydoğu kıyısında, kuzeybatı Madagaskar ile kuzeydoğu Mozambik arasında yer alıyor.