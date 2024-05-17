Maziden Atiye Ahlat Programıyla Öğrencilere Bölge Tanıtılıyor - Son Dakika
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Maziden Atiye Ahlat Programıyla Öğrencilere Bölge Tanıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 'Maziden Atiye Ahlat' programıyla çevre illerden gelen öğrencilere Ahlat ve çevresi tanıtılıyor. Öğrenciler, tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili gibi çeşitli etkinliklerle çok yönlü gelişimlerine destek olunuyor. Program kapsamında öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanarak bölgenin önemli tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buluyor.

17.05.2024 22:44
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"Maziden Atiye Ahlat" programıyla öğrencilere bölge tanıtılıyor

Gezi için Ahlat'a gelen öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ediliyor

BİTLİS - Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Maziden Atiye Ahlat" programıyla çevre illerden gelen öğrenciler, Bitlis'in Ahlat ilçesi başta olmak üzere bölgeyi geziyor.

Milli Eğitim Bakanlığı; tarihi, siyasi ve kültürel açıdan önemli bir merkez olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlattığı "Maziden Atiye Ahlat" adlı etkinlik programını sürdürüyor. İlki yarıyıl tatilinde başlatılan program bahar döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Şanlıurfa ve Van illerinden katılan kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı olarak yürütülen programda 5-11 Mayıs tarihleri arasında birinci grup olarak 96 kız öğrenci, 12-18 Mayıs tarihleri arasında ikinci grup olarak da 84 erkek öğrenci Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanarak Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere kümbetler, tarihi mekanlar, Ahlat Müzesini ve bölgenin önemli tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu. Program kapsamında gerçekleştirilen tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinlik içerikleri ile öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor. Program kapsamında Erzurum'dan gelen BİLSEM öğrencilerinden İrfan Sefiroğlu, "Maziden Atiye Ahlat programı kapsamında buradaki birçok tarihi mekanın yanı sıra Bitlis, Muş ve benzeri yerlerdeki tarihi yerleri gördük. Bu tarihi yerleri görmek bizi etkiledi. Bu programda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Programa Elazığ'dan katılan Efe Minibağ da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir edildiklerini belirterek, "Çeşitli seminerlerle bilgi birikimimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda buradaki tarihi mekanları, kümbetleri gezerek tarih bilgimizi artırıyoruz. Bizlere bu imkanları sağladıkları için başta Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ederiz" dedi.

Programa Iğdır'dan katılan Zeynep Büşra isimli kız öğrenci ise "Iğdır BİLSEM'den geliyorum. 'Maziden Atiye Ahlat' programı kapsamında bizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kamp boyunca birçok seminer gördük ve birçok geziye katıldık. Bu geziler sayesinde hem kültürel birikimimiz arttı hem de tarihimizi öğrenme fırsatına sahip olduk. Seminerlerde de alanında uzman kişilerden bilgiler aldık ve onlardan istifade ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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