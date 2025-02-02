MCG Tower Davasında Soruşturma İzni Kararı Kaldırıldı

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği MCG Tower ile ilgili bir kamu görevlisi hakkında İskenderun Kaymakamlığı'nın soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, "isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan MCG Tower da depremde yıkıldı, 14 kişi yaşamını yitirdi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Binanın çökmesi neticesinde gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarında bir kısım kamu görevlilerinin, "yüksek kat yapılaşmasına imkan verildiğinden kusurlu oldukları" iddiasına ilişkin İskenderun Belediye görevlisi inşaat mühendisi Tayfun Kaba ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni istedi.

İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi Tayfun Kaba hakkında soruşturma izni vermemişti.

Süreç içerisinde İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve MCG Tower'da yakınlarını kaybedenler, Tayfun Kaba'ya soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

"Soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, itirazları değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, İskenderun Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi Tayfun Kaba hakkında İskenderun Kaymakamlığı'nın, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı.

Oy birliğiyle verilen kararda, "Olayla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun olduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu duruma göre ilgiliye isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır" denildi.

"Sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz"

MCG Tower'da annesi Cehide ve babası Rafi Sümbültepe'yi kaybeden Selin Sümbültepe, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"İtirazımız sonucunda soruşturma izni verilmesi olumlu bir adım ancak yeterli değil. Tüm sorumlu kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyoruz. Soruşturma izni verilen kamu görevlisi hakkında da derhal iddianame hazırlanmalı ve dava, İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmelidir. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Dosyamızda bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesinin üzerinden 1 yıl geçti ancak hala bir bilirkişi raporu yok. Yakınlarımızı kaybetmenin acısını yaşarken, yargı sürecinin bu kadar ağır işlemesi acımızı daha da derinleştiriyor. Artık bilirkişi raporunun gelmesini ve sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz."