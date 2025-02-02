MCG Tower Davasında Soruşturma İzni Kararı Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MCG Tower Davasında Soruşturma İzni Kararı Kaldırıldı

Adana Bölge İdare Mahkemesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan MCG Tower ile ilgili olarak inşaat mühendisi Tayfun Kaba hakkında soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı. Mahkeme, ölüm ve yaralanma olaylarında kamu görevlilerinin sorumluluğu olduğunu belirtti.

02.02.2025 09:45  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği MCG Tower ile ilgili bir kamu görevlisi hakkında İskenderun Kaymakamlığı'nın soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, "isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan MCG Tower da depremde yıkıldı, 14 kişi yaşamını yitirdi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Binanın çökmesi neticesinde gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarında bir kısım kamu görevlilerinin, "yüksek kat yapılaşmasına imkan verildiğinden kusurlu oldukları" iddiasına ilişkin İskenderun Belediye görevlisi inşaat mühendisi Tayfun Kaba ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni istedi.

İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi Tayfun Kaba hakkında soruşturma izni vermemişti.

Süreç içerisinde İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve MCG Tower'da yakınlarını kaybedenler, Tayfun Kaba'ya soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

"Soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, itirazları değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, İskenderun Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi Tayfun Kaba hakkında İskenderun Kaymakamlığı'nın, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı.

Oy birliğiyle verilen kararda, "Olayla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun olduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu duruma göre ilgiliye isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır" denildi.

"Sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz"

MCG Tower'da annesi Cehide ve babası Rafi Sümbültepe'yi kaybeden Selin Sümbültepe, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"İtirazımız sonucunda soruşturma izni verilmesi olumlu bir adım ancak yeterli değil. Tüm sorumlu kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyoruz. Soruşturma izni verilen kamu görevlisi hakkında da derhal iddianame hazırlanmalı ve dava, İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmelidir. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Dosyamızda bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesinin üzerinden 1 yıl geçti ancak hala bir bilirkişi raporu yok. Yakınlarımızı kaybetmenin acısını yaşarken, yargı sürecinin bu kadar ağır işlemesi acımızı daha da derinleştiriyor. Artık bilirkişi raporunun gelmesini ve sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Deprem, İnşaat, Adana, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel MCG Tower Davasında Soruşturma İzni Kararı Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
09:06 TAG Otoyolu’nda korkunç kaza Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
08:32 Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:20:42. #1.11#
SON DAKİKA: MCG Tower Davasında Soruşturma İzni Kararı Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.