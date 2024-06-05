MEB'den önemli açıklama: 420 bin öğretmen ilk yardım eğitimi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MEB'den önemli açıklama: 420 bin öğretmen ilk yardım eğitimi aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşık 420 bin öğretmenin ilk yardım eğitimlerinden geçirildiğini ve temmuz ayı sonu itibarıyla MEB Arama ve Kurtarma Birimi'nin 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacağını açıkladı. Bakan Tekin, ayrıca öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi için başlatılan 'Birlikte İyiliği Resmediyoruz' projesi kapsamında yapılan etkinlikleri ziyaret etti.

05.06.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 420 bin öğretmenimizin ilk yardım eğitimlerinden geçirildiğini söyleyebilirim. Temmuz ayı sonu itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi'nin (AKUB) 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacağını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla MEB Beşevler Şura Salonu bahçesinde düzenlenen 'Çevreye ve Çevresine Duyarlı Genç Gönüllüler' etkinliğine katıldı. Bakan Tekin, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Ardından Bakan Tekin; öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi için başlatılan 'Birlikte İyiliği Resmediyoruz' projesi kapsamında hazırlanan stantları gezerek, öğrencilerden ilk yardım farkındalık konularında çalışmalarını dinledi ve öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevlerine değindi. Tekin, "İçinde yaşadığımız topluma, içinde yaşadığımız dünyaya, etrafımızdaki birlikte yaşadığımız insanlara hem hukuki olarak hem de ahlaki olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek, bu bilinçle, bu şuurla yetişmek, çocuklarımızı bu şuurla yetiştirmek, bunlar hep bizim bakanlığımızın görevleri arasında. Bugün de burada '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü vesile kılarak bakanlığımız bünyesinde yapılan etkinliklerin sergilendiği bir alan oluşturmaya çalıştık" dedi.

'420 BİN ÖĞRETMEN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDI'

Yaklaşık 420 bin öğretmenin ilk yardım eğitimlerinden geçirildiğini belirten Bakan Tekin, yaklaşık 4 bin öğretmenin de olağanüstü haller, afetler ve felaketlerle ilgili eğitim aldığını vurguladı. Bakan Tekin, temmuz ayı sonu itibarıyla MEB AKUB'un 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacağını söyleyerek, "Şu an yaklaşık 10 milyon öğrencimiz su tüketimi ve çevreye karşı duyarlılık konusunda eğitim öğretim sürecine alınmış durumdalar. Bütün bu gördüklerimiz mutluluk verici şeyler. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle öğretmen arkadaşlarımıza mesailerinden, ailesiyle geçireceği vakitlerden zaman ayırarak bu eğitimlere katılıp daha sonra çocuklarımıza bu eğitimleri verdikleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize oyun oynayacakları, belki başka tür etkinliklerle geçirecekleri vakitleri bu tür etkinliklere ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Velilerimize içinde yaşadığımız topluma ve o toplumun bireylerine karşı sorumluluklarımızı yerine getirecek bir öğrenci profili yetiştirmek konusunda bize destek oldukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den önemli açıklama: 420 bin öğretmen ilk yardım eğitimi aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gelecek hafta görüşeceğiz Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gelecek hafta görüşeceğiz
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: MEB'den önemli açıklama: 420 bin öğretmen ilk yardım eğitimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement