MEB, geleneksel çocuk oyunlarını işaret diliyle EBA'ya yükledi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren videolara işaret dili de ekleyerek Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yükledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, bütüncül bir bakışla sosyal ve duygusal gelişim sağlamak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak amacıyla geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılmasına yönelik uygulamalar sürüyor.

Bu kapsamda, söz konusu oyunların verimli gerçekleşmesi adına özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamdaki uygulamalardan biri olan "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu kitabı" ve Öğretmen Uygulama Kılavuzu", karekodlu olarak hazırlandı. Son olarak ise kitaplarda yer alan oyunlara ait videolara işaret dili eklendi.

Hazırlanan videolara EBA Platformu https://www.eba.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Tüm illerde geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenecek

Öte yandan ekran bağımlılığı ve obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu olarak okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.