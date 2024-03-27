Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren videolara işaret dili de ekleyerek Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yükledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, bütüncül bir bakışla sosyal ve duygusal gelişim sağlamak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak amacıyla geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılmasına yönelik uygulamalar sürüyor.
Bu kapsamda, söz konusu oyunların verimli gerçekleşmesi adına özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidildi.
Bu kapsamdaki uygulamalardan biri olan "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu kitabı" ve Öğretmen Uygulama Kılavuzu", karekodlu olarak hazırlandı. Son olarak ise kitaplarda yer alan oyunlara ait videolara işaret dili eklendi.
Hazırlanan videolara EBA Platformu https://www.eba.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.
Tüm illerde geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenecek
Öte yandan ekran bağımlılığı ve obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu olarak okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › MEB, geleneksel çocuk oyunlarını işaret diliyle EBA'ya yükledi - Son Dakika
Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpıp refüje girdi. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Alay komutanı bölgede incelemelerde bulundu ve kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar'ın duruşması, eksik hususların giderilmesine karar verilerek 6 Haziran'a ertelendi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor. Ayrıca, üreticilere bahçe ıslahı konusunda teknik destek sağlanıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Partisinin Batman mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdoğan, "Mehmet Şimşek'e itimadımız tam" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı. Mitinge, AK Parti ve MHP yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri de katıldı. Konuşmalarda, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğu vurgulandı ve yapılan hizmetlerden bahsedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?