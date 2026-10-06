MEB'in Azerbaycan Türkçesine çevrilen iki eseri Bakü'de öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika
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MEB'in Azerbaycan Türkçesine çevrilen iki eseri Bakü'de öğrencilere dağıtıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan Türkçesine çevrilen iki eseri Bakü'deki öğrencilere ulaştırdı. Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci eserleri okullarda dağıttı; kitaplar 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye'de sunulacak, dijital içerikler EBA'dan erişilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" adlı eserlerin Azerbaycan Türkçesine çevrilmiş baskılarını Azerbaycan'daki öğrencilerle buluşturdu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Bakü Türk Anadolu Lisesi ile Türkiye Maarif Vakfına bağlı Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.

Yelkenci, söz konusu eserleri okullarda öğrencilere dağıttı. Yelkenci'ye Türkiye Cumhuriyeti Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan da eşlik etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yelkenci, eserlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "köklerden geleceğe" uzanan eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Eserlerle öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarih, dil, kültür ve medeniyet birikimini tanımalarını ve bu coğrafyaya ilişkin ortaklık bilinci geliştirmelerini amaçladıklarını belirten Yelkenci, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, çocuklarımızın köklerini tanıyarak, milli ve manevi değerleriyle geleceğe güvenle yürümesini esas alıyor. Bu köklerin en geniş karşılığını Türk dünyasında buluyoruz. Ortak tarihimizi, dilimizi ve kültürümüzü çocuklarımızın merakla izleyeceği bir hikayeye dönüştürmek istedik. Bu hikayeyi artık Azerbaycan Türkçesiyle, Azerbaycanlı kardeşlerimizle de paylaşıyoruz."

Kitapta Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasındaki yakınlığın da çocukların gözünden aktarıldığına dikkati çeken Yelkenci, "Çocuklarımız bu yolculukta 'yürek' ile 'ürek'in, 'güzel' ile 'gözel'in aynı anlamı taşıdığını, 'damlaya damlaya göl olur' ile 'dama dama göl olar' sözlerinin aynı hikmeti dile getirdiğini keşfediyor. Dilimizdeki bu benzerlik, gönüllerimiz arasındaki yakınlığın en sade ifadesidir." dedi.

Yelkenci, Atlas'a ilişkin ise "Atlas'la gençlerimize, Türk medeniyetinin farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda bıraktığı izleri bir bütün halinde takip etme imkanı sunuyoruz. Tarih bilinci, bu izleri görebilen ve aralarındaki bağı kurabilen gençlerde kalıcı hale gelir." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'daki çocukların aynı hikayeyi artık kendi Türkçeleriyle okuyabileceğini vurgulayan Yelkenci, "Öğrencilerimiz, bu eserlerle yaşadıkları coğrafyayı ve Türk dünyasının diğer ülkelerini Hakan ile Bilge'nin gözünden tanıyacak. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'bir millet, iki devlet' anlayışının en kalıcı zeminlerinden biri eğitimdir. Aynı hikayelerle büyüyen çocuklarımız, bu kardeşliği geleceğe taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu"

Temel eğitim kademesindeki öğrenciler için hikaye temelli olarak hazırlanan "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu", iki kardeşin dedelerinin armağan ettiği gizemli bir atlasla başlayan yolculuğunu anlatıyor. Atlastan çıkan alageyik figürlü ayraç, Hakan ve Bilge'yi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'ye götürüyor. Kardeşlerin her yolculukta topladığı altın yıldızlarla tamamlanan atlas, ortak kültürel hafızanın sembolü olarak kurgulanıyor.

"Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu"

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce lise öğrencileri için hazırlanan "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" ise gençleri Altaylar'dan Adriyatik'e uzanan Türk dünyasının ortak hafızasını keşfetmeye davet ediyor.

Kaşgarlı Mahmud'un "Divanu Lugati't-Türk" adlı eserindeki Türk dünyası haritasından yola çıkan kurguda, Bilge ve Hakan'ın Malazgirt'te başlayan yolculuğu Bakü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi ve kültürel merkezden geçerek Ankara'da tamamlanıyor.

Türkiye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin istifadesine sunulacak eserler, dijital içeriklerle de destekleniyor.

"Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" animasyon ve oyunlarla zenginleştirilirken Atlas'taki karekodlar öğrencileri animasyonlara, sanal turlara ve etkileşimli haritalara yönlendirecek.

Dijital içerikler EBA üzerinden de erişime açılacak.

Kaynak: AA
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