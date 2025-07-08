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MEBBYS ile Eğitimde Verimlilik Artacak

MEBBYS ile Eğitimde Verimlilik Artacak
08.07.2025 12:24
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, MEBBYS projesi ile eğitimde karar alma süreçlerini rasyonelleştirip verimliliği artırmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaptığımız şey, karar alma sürecimizde attığımız bütün adımları rasyonelleştirmek adına çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 milyon 200 bine yaklaşan personeliyle gece gündüz çalışan, gerçekten inanılmaz fedakarlıklarla mesleğini yapmaya çalışan öğretmen, idareci ve Bakanlıktaki arkadaşlarımızla çok büyük efor sarf ediyoruz." dedi.

Yapay zeka, eğitim öğretim, insan kaynakları, fiziki altyapı ve yönetim alanlarında veri analizleri yaparak kamu kaynaklarının verimli kullanılması, yöneticilere hızlı ve doğru bilgiler sağlanması amacıyla geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi (MEBBYS) Tanıtım Programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda konuşan Tekin, Bakanlıkta müsteşar olarak görev aldığı süreçte, eğitim öğretimin niteliğinin değerlendirilmesi, insan kaynakları projeksiyonunun geliştirilmesi ile fiziki ve maddi yatırım imkanlarının optimum şekilde kullanılmasında, büyük verilerin analizinden kaynaklanan sorunlar sebebiyle sağlıklı kararlar alınamadığını tespit ettiklerini ifade etti.

Tekin, eğitim öğretimin niteliğini daha iyi değerlendirmek ve kamu kaynaklarını daha etkin ve rasyonel kullanmak amacıyla, büyük verileri elektronik ortama geçirmek için veri toplama süreci başlattıklarını anlattı.

Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatan Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmaya başladıktan sonra, gelişen teknolojik imkanlar ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması gibi unsurları göz önünde bulundurarak Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi projesini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

"Ekonomik kaynakların efektif kullanılması"

Bakan Tekin, "Bu ekran, bize bütün kararlarımızda, rasyonel karar almamız konusunda destek sunacak, analizleriyle bize katkı verecek çok önemli bir adım. En ücra köşemizdeki bir okul müdürümüz, okuldaki öğrenci sayısından okulun bulunduğu mahaldeki nüfus artışına kadar, yani bizden talep edeceği onarımlardan eğitim öğretimin niteliğine kadar her türlü konudaki projeksiyonu otomatikman görecek. Bütün kararlarını buna göre alacak." şeklinde konuştu.

Okul müdürlerinin, okullarındaki devamsızlık, ders notlarındaki anormal düşüşler ve yükselişler gibi durumları uygulama aracılığıyla anında görebileceğini ve öğretmenlerle birlikte uygun tedbirleri alabileceklerini aktaran Tekin, ilçe milli eğitim müdürlerinin kendilerine tanımlanmış ekranda söz konusu verileri ilçe bazlı olarak görebileceğini, il milli eğitim müdürlerinin bu uygulamayla il genelinde analizler yapabileceğini vurguladı.

Bakan Tekin, uygulama üzerinden Bakanlığa bağlı genel müdürlükler bünyesindeki okullarda analizler yapılabileceğini, kendisi ile bakan yardımcılarının da görev alanlarıyla ilgili konularda analiz yapabileceklerini anlattı.

Tekin, MEBBYS uygulamasına büyük önem verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız şey, karar alma sürecimizde attığımız bütün adımları rasyonelleştirmek adına çok önemli bir adım. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 milyon 200 bine yaklaşan personeliyle gece gündüz çalışan, gerçekten inanılmaz fedakarlıklarla mesleğini yapmaya çalışan öğretmen, idareci ve bakanlıktaki arkadaşlarımızla çok büyük efor sarf ediyoruz. Bu projeden asıl beklentim, bu eforun karşılığında elde ettiğimiz verimin, kamuoyundaki imajımızın, emeğimizin karşılığının daha sağlıklı şekilde görüleceği bir mekanizma olarak görüyorum. Ben bu vesileyle bütün öğretmen, idareci ve bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımıza bütün fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Hepsine içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Projemiz faz faz hayata geçiyor, şu an itibarıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında kullanıma açılmış durumda, arkadaşlarımız kullanıyorlar. Bütçeden yaptığımız tasarrufu Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile paylaşmıştım, o da çok mutlu oldu. Bu anlamda proje, ülkenin ekonomik kaynaklarının efektif kullanılması için de çok önemli bir adım olacak."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programda, MEBBYS tanıtım videosu izletildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEBBYS ile Eğitimde Verimlilik Artacak - Son Dakika

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