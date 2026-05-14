Meclis Komisyonu'ndan Mezarlık Ziyareti

AYLA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİLER

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş Valiliği'ndeki toplantının ardından KSÜ Sağlık Uygumla ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek yoğun bakımda tedavisi devam eden öğrenci Mustafa Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini ileten komisyon üyeleri, doktorlardan da Mustafa Aslan'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve beraberindeki heyet, ardından saldırıda hayatlarını kaybeden Öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Şuranur Sevgi kazancı, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç'ın mezarlarını ziyaret edip dua etti.

'BENZER OLAYLARIN YAŞANMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ARAŞTIRMAYI YAPACAK'

Ziyaretlerin ardından değerlendirme yapan Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, 15 Nisan'da yaşanan acının çok büyük olduğunu ve her zaman ailelerin yanında olacaklarını ifade etti. Beyazıt, "Bu acı gerçekten son derece büyük. Ben buradan sizin kanallarınızla şunu ifade etmek istiyorum, araştırma komisyonumuz, buna benzer olayların bir daha yaşanmaması açısından, bir daha buna benzer olayların olmaması açısından gereken her türlü araştırmayı, her türlü incelemeyi yapacaktır. Ama bu acı, okulda olan bir acı, öğrenciler içerisinde olan bir acı ve büyük bir acı. Mezarlıklarda gezdik ve kabristanları bir cennet bahçesi haline gelmiş. Ne kadar cennet bahçesi haline gelirse gelsin, o düşen yavruların acısını o ailelerin yüreğinde sızlayan o acıyı tarif etmek mümkün değil."

'SİLAH HAKKIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME MUTLAKA YAPILMALI'

Komisyon üyesi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise silahlanmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekillerin sınırsız, üst düzey bürokratların ise 10 silah hakkı olduğunu belirten Öztunç, "Ben milletvekiliyim, milletvekillerine sınırsız silah hakkı var. Ne gerek var? 10 silah, 20 silah, 40 silah, 50 silah kaç tane alabiliyorsan. Ne gerek var, savaşa mı gidiyoruz, kovboy muyuz, ne yapıyoruz? ya da üst düzey bürokratlara, emniyet müdürlerine 10 silah hakkı var. Niye 10 silah kardeşim? Niye 10 silah veriyorsun, niye bu kadar izin veriyorsun? Bir defa buna ilişkin yasal düzenleme mutlaka yapılmalı ve bu kadar silah izni, silah ruhsatı verilmesinin önüne geçilmeli. Bir ruhsat alıyor, o ruhsatla 10-20 tane silah. İşin başka ticari boyutuna geçenler de var. Milletvekili olarak söylüyorum; bu kadar silah hakkı verilmesi yanlıştır. Savaşa gitmiyoruz, ordu kurmuyoruz, kovboy değiliz, çete değiliz" dedi.

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu daha sonra okul saldırısında yaşamını yitiren öğretmen ve öğrencilerin ailelerini ziyaret etti.

