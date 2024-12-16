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Meclis'te Hayvan Katili Tartışması

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TİP'li Kadıgil, AK Partili Söylemez'e hayvan katili diyerek sert tepki gösterdi; uyarma cezası aldı.

16.12.2024 01:33
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerinde lehte söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Sibel Söylemez'in konuşmasına tepki gösteren TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Ben hayvan katillerini konuşturmuyorum bu Meclis'te. Sen bir hayvan katilisin. Sen on binlerce hayvanın katilisin. Şerefsiz" dedi. Kadıgil'in bu sözlerinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Kadıgil'e uyarma cezası verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında AK Parti Mersin Milletvekili Sibel Söylemez, lehte söz alarak konuşma yaptı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Konuşmasında "Devlet yönetmekten bahsediyoruz, devlet yönetmek lafla olmaz" ifadelerini kullanan Söylemez'e oturduğu sıradan tepki gösterdi.

Söylemez'in konuşması boyunca tepkisini sürdüren Kadıgil, şunları söyledi:

"Neyle olur? Devletin parasını çalmakla mı... Çoluğu çocuğu öldürtmekle mi olur? Kadınları katlettirmekle mi olur devleti yönetmek? Hayvanları katledip utanmadan çıkıp kadın hakları anlatarak mı olur devleti yönetmek? Hayvanları katleden yasanın müsebbibi konuşuyor şu anda. Utanmadan 'kadın' diyor bir de, utanmadan kadınları anlatıyor, zerre utanmıyor. Cumhuriyet düşmanısın, Atatürk düşmanısın, devlet düşmanısın, kadın düşmanısınız, hayvan düşmanısınız. Siz bu halka düşmansınız. Hayvan katili olarak yazacak seni! On binlerce yavrunun katilisin sen."

Tepkisini sonlandırarak Genel Kurul salonundan çıkmak üzere yerinden kalkan Kadıgil'e AK Parti sıralarından tepki gelince Kadıgil geri döndü ve "Ben hayvan katillerini konuşturmuyorum bu Meclis'te. Sen bir hayvan katilisin. Sen on binlerce hayvanın katilisin. Şerefsiz" dedi.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da Kadıgil'in tutumunun, sükuneti ve çalışma düzenini bozucu nitelikte olduğunu ve İçtüzüğün 157. maddesine göre uyarma cezası gerektiğinden, içtüzüğün 158. maddesine göre uyarma cezası verdi.

Kaynak: ANKA

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