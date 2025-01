Meclis'te Yangın İçin Araştırma Komisyonu Çağrısı

Güncel

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasıyla ilgili "Kim suçluysa cezasını çeksin diyoruz. Meclis araştırma komisyonu için tüm partilere çağrı yapıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Usta, şöyle konuştu:

"Hem sayın Cumhurbaşkanımızın hem de bizlerin de kararlılığıyla soruşturma hiçbir ayrıntısı atlanmadan devam edecek ve suçlular mutlaka bulunacak. Mecliste bugün gündemimiz Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması olacak. Geçtiğimiz hafta perşembe günü AK Parti Grup Başkanımız sayın Abdullah Güler'in vermiş olduğu grup önerisiyle biz geçtiğimiz haftadan itibaren Mecliste böyle bir komisyon kurulmasına öncelik ettik. Dünden beri yaptığımız görüşmelerde diğer tüm siyasi grupların, grup başkanvekilleriyle yaptığımız görüşmelerde şunu teklif ettik. Bu olay çok acı bir olay ve siyaset üstü bir olay. Bu siyaset üstü olayda her siyasi parti ayrı ayrı grup önerisi vererek bu konunun siyasete bir malzeme olmasına müsaade etmeyelim. Gelin biz de perşembe günü verdiğimiz grup önerimizi bir kenara bırakalım. Ortak bir komisyon kurulması için her siyasi parti grubunun imzasının olacağı ortak bir öneriyle bugün genel kurula geçelim. Toplumun bizden beklediği bu birlik ve beraberliği, bu konudaki hassasiyetimizin en üst düzeyde olduğunu hep birlikte kamuoyuyla paylaşalım dedik.

Maalesef iki gündür bu çabalarımıza rağmen 'hayır' denildi. 'Biz siyasi olarak kendi grup önerimizi vereceğiz ve bu konudaki siyasi şovumuzu yapacağız' denilerek ortak bir grup önerisi kurulması noktasındaki teklifimizi kabul etmediler. Bunu niçin sizlerle ve kamuoyuyla paylaşıyorum? Bu konu siyaset üstü bir mevzudur ve her türlü sorumluluğun araştırılması gerekiyor. Şimdi saat 15.00'te Genel Kurul açıldığında, grup önerileri başladığında maalesef siyasi partiler kendi grup önerilerini verecek, sonra da 'bizim grup önerimiz reddedildi' denilerek 'AK Parti ve Cumhur İttifakı bu komisyonun kurulmasını engelliyor, reddediyor' şeklinde algı kampanyasına başlayacaklar. Bu konuda kamuoyunu yanıltma çabasına girecekler. Özellikle bu komisyonun kurulmasındaki kararlılığımızı tekrar ifade ediyorum. Biz bu komisyonu kuracağız. Bu komisyon çalışacak ve her siyasi partiden de gelen grup önerilerini biz dikkate alarak yine ortak bir metin halinde grup önerimizi sunarak günün sonunda bu komisyonun kurulması noktasındaki irademizi ortaya koyacağız. Üzücü olan şudur: Türkiye'nin bugün Meclis'ten beklediği siyaset üstü bir mevzuyu birlik ve beraberlik içerisinde kamuoyuyla paylaşılmasını arzu ediyorduk.

Konu hem adli hem de idari makamlarca araştırılıyor, soruşturuluyor. Kim suçlusuyla cezasını çeksin diyoruz. Bunu neden TBMM'de 6 tane siyasi parti grubunun bir araya gelerek ortak bir grup önerisi sunacak noktada buluşamadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Maalesef bu bir siyasi şov malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor. Biz bunlara müsaade etmemek için iki gündür ciddi bir çaba ve gayret gösterdik. İyi bir süreç yürüttük ama istediğimiz sonucu alamadık. Kamuoyunun bundan bilgisinin olmasını önemsiyorum. Çünkü TBMM tarihinde bugüne kadar bu tip konularda hep ortak kararlarla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş ve bu komisyon çalışmış. Bugün bu ortak karara 'ben de varım' demeyen siyasi grupların varlığından lütfen hepinizin haberi olsun istiyoruz. Ama bu araştırma komisyonu kurulmasına engel değil. Biz yine grup önerimizle beraber araştırma komisyonunun kurulmasını kabul edeceğiz ve araştırma komisyonumuzu kuracağız.

Bir çağrımı daha tekrar etmek istiyorum. Saat 15.00'ten önce bu siyaset üstü iradeyi gösterirlerse biz yine açığız. Biz yine ortak grup önerisini hazır tutuyoruz. Eğer kabul edilir imzalanırsa Meclis'in ortak iradesiyle Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması için hala bir fırsat var. Bunu lütfen değerlendirelim ve TBMM'ye yakışır bir tarzda ortak bir metnin çıkması için tekrar çağrıda bulunuyorum."